Ariana piše zgodovino – izenačila rekord s skupino The Beatles

25-letna pevka Ariana Grade piše zgodovino z albumomThank U, Next. Z njega so namreč trije singli, in sicer7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm BoredinThank U, Next pristali na prvih treh mestih lestvice Billboard Hot 100. To pomeni, da je rekord izenačila z Beatlesi, ki jim je ta podvig uspel daljnega leta 1964.

Ariana je postavila tudi rekord, da je imela med prvo štirideseterico na lestvici kar enajst pesmi. Poleg omenjenih treh še Needy, NASA, Imagine, Bloodline, Ghostin, Fake Smile, Bad Idea, In My Head in pa Make Up, ki je zasedla 48. mesto.