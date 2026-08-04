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Glasba

Spregovorila Ariana Grande: Umik iz javnosti ni impulzivna odločitev

Chicago, 04. 08. 2026 14.58 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
ariana grande

Zvezdnica Ariana Grande je sredi ponedeljkovega koncerta odložila mikrofon, vzela telefon v roke in oboževalcem namenila štiriminutni govor. Dejala je, da bi rada pojasnila, kaj v resnici pomeni njen umik iz javnosti. "Ni konec sanj, ampak trenutek, ko si moram tudi sama dovoliti biti samo človek."

Še vedno odmeva odločitev zvezdnice Ariane Grande, katere tiskovni predstavnik je pred dnevi sporočil, da se bo pevka po zaključku svoje glasbene turneje umaknila iz javnosti. Oboževalci so nemudoma začeli špekulirati o razlogih: nenehen pritisk javnosti, žaljivi in intruzivni komentarji kot tudi nerealna pričakovanja družbe, ki jim Ariana ne more in ne želi več ustreči. Zdaj se je prvič oglasila tudi pevka in razkrila resnično ozadje.

Med koncertom v okviru turneje Eternal Sunshine Tour v Chicagu je svojim oboževalcem namenila štiriminutni govor, ki ga je prebrala kar s telefona.

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"Odločitev, ki je bila včeraj objavljena, ni bila impulzivna. To je načrt, ki sem ga tiho naredila že dolgo nazaj," je povedala oboževalcem. Dodala je, da je bila odločitev sprejeta iz premišljenega in samozavestnega izhodišča. Predvsem je želela poudariti, da se ne umika zato, ker bi jo javnost ali negativni komentarji "zlomili". Kot je dejala, je bilo ravno nasprotno – obdobje turneje je opisala kot eno najlepših izkušenj svoje kariere.

"Več stvari je lahko resničnih hkrati," je sporočila. K temu je dodala, da lahko človek hkrati ljubi svoje delo, ceni podporo oboževalcev in se vseeno odloči postaviti meje. "Včasih je treba postaviti meje. Ljudje včasih potrebujejo premor."

Novica o njenem umiku iz javnega življenja je prišla po tem, ko je njena ekipa sporočila, da bo po zaključku turneje zmanjšala svoje javne nastope in si vzela premor od stalne izpostavljenosti. Grande naj bi po koncu turneje, ki se zaključi septembra v Londonu, odstopila tudi od načrtovane vloge v londonski gledališki predstavi Sunday in the Park with George.

Ob tem so dodali, da želi Ariana po naporni turneji predvsem čas zase in manj javnega pritiska.

ariana grande umik javnost

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
04. 08. 2026 16.04
Pozdravi se. Pozdravi se. Videti si kot zobotrebec.
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0 0
Kardinal v Kristusu
04. 08. 2026 15.59
Naj se gre zdravit in pozdravit, potem pa naj se kot zgled mladim vrne na odre...
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+1
1 0
zajfa
04. 08. 2026 15.41
Ja, denar in slava ne prideta brez računa. Svoboda gre v 99% papa.
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0 0
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