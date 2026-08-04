Spregovorila Ariana Grande: Umik iz javnosti ni impulzivna odločitev

Še vedno odmeva odločitev zvezdnice Ariane Grande, katere tiskovni predstavnik je pred dnevi sporočil, da se bo pevka po zaključku svoje glasbene turneje umaknila iz javnosti. Oboževalci so nemudoma začeli špekulirati o razlogih: nenehen pritisk javnosti, žaljivi in intruzivni komentarji kot tudi nerealna pričakovanja družbe, ki jim Ariana ne more in ne želi več ustreči. Zdaj se je prvič oglasila tudi pevka in razkrila resnično ozadje. Med koncertom v okviru turneje Eternal Sunshine Tour v Chicagu je svojim oboževalcem namenila štiriminutni govor, ki ga je prebrala kar s telefona.

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"Odločitev, ki je bila včeraj objavljena, ni bila impulzivna. To je načrt, ki sem ga tiho naredila že dolgo nazaj," je povedala oboževalcem. Dodala je, da je bila odločitev sprejeta iz premišljenega in samozavestnega izhodišča. Predvsem je želela poudariti, da se ne umika zato, ker bi jo javnost ali negativni komentarji "zlomili". Kot je dejala, je bilo ravno nasprotno – obdobje turneje je opisala kot eno najlepših izkušenj svoje kariere. "Več stvari je lahko resničnih hkrati," je sporočila. K temu je dodala, da lahko človek hkrati ljubi svoje delo, ceni podporo oboževalcev in se vseeno odloči postaviti meje. "Včasih je treba postaviti meje. Ljudje včasih potrebujejo premor."

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Ariana Grande Profimedia

Ariana Grande Profimedia

Ariana Grande Profimedia

Ariana Grande AP

Ariana Grande AP

Ariana Grande Profimedia









