Ariani Grande so se uresničile sanje: Ostala sem brez besed

Ariana Grande je že od nekdaj velika oboževalka legendarne pevke Barbre Streisand in njena največja želja je bila, da bi nekoč skupaj s 77-letno pevko stala na odru in zapela v duetu.

Želja se je mladi pevki uresničila, saj jo je Barbra povabila na oder med koncertom v Chicagu in s tem presenetila oboževalce. Skupaj sta zapeli Arianino pesem No More Tears Left To Cry, po koncu pa je avtorica skladbe obstala s solznimi očmi, ker se ji je izpolnila dolgoletna želja.