Arijana Lucas: S to pesmijo sem se izpovedala, zdaj mi je lažje

Pevka Arijana Lucas - Ari je šla po glasbenih stopinjah svojega očeta Samuela Lucasa in v zadnjih letih postaja prepoznavno ime na slovenski glasbeni sceni. Trenutno se ukvarja s svojim prvim albumom, na katerem pa bo tudi novoizdana pesem, s katero je pred dnevi presenetila poslušalce. Pesem Ne vračaj se je Ari napisala v enem izmed svojih najtemnejših obdobjih - med pandemijo, ko je odkrila, da jo dolgoletni fant vara, hkrati pa je prekinila še nekatere druge odnose, ki so ji veliko pomenili. Izdana in razočarana je svoje srce za klavirjem izlila na papir in nastal je Ne Vračaj se.

Veličasten videospot je kar 85-članska ekipa snemala 4 dni, posebej v ta namen so v studiu zgradili stanovanje in ga posuli z več kot 400 kilogrami pepela. Da so dosegli nekatere vizualne učinke, se je Ari celotno pesem naučila peti z vzvratno izgovorjavo, kot svojega filmskega fanta pa je angažirala kar zvezdnika serije Skrito v raju - Mateja Zemljiča. "Jaz igram njenega fanta, ki se odloči, da gre služit vojsko, zaradi česar najin odnos razpade," je o vlogi povedal Matej. "Je pa videospot zastavljen tako, da pušča njegov konec odprt. To pomeni, da si ga lahko vsak gledalec interpretira po svoje, kar se mi zdi ena izmed kvalitet te pesemi."

Ari je do sedaj sodelovala z Žanom Serčičem, Nino Pušlar, Masayah, The Groove Station, Stranski učinki in številnimi drugimi zasedbami in sedaj pripravlja svoj prvi solo album, katerega ključni singl je pesem Ne vračaj se. Zaradi univerzalnosti motivov pesmi, Ari verjame, da se slednja lahko dotakne širše publike. "Ta pesem je moj dnevnik. Izpovedala sem se in zdaj mi je lažje. Mislim, da se bodo lahko poslušalci poistovetili z njo, ker je šel vsak čez kaj takega v življenju. V tistem trenutku se ti zdi, da se je porušil svet in pomembno se mi zdi, da to deliš z ostalimi." Pesem hkrati zanjo predstavlja poseben mejnik, saj je prva za katero je sama napisala tako besedilo kot melodijo (pred tem je izdala tri single "2020", "Nemir" in "Na naju", ki so nastali v soavtorstvu).