Armin Van Buuren: pravnik, ki kraljuje nočnemu življenju

Dobili smo izjemno priložnost, da smo se lahko pogovarjali z enim najbolj uspešnih svetovnih DJ-jev na svetu. Diplomirani pravnik, kralj tranca in družinski človek Armin Van Buuren je za 24ur.com spregovoril o svoji dolgoletni karieri ter svojih začetkih.

"Na to vprašanje ne morem odgovoriti, žal." FOTO: Profimedia

Nekoč študent prava se je s starši dogovoril, da bo študiral, samo če lahko ob študiju 'rola' in zabava ljubitelje nočnega življenja. Držal je svojo besedo, doštudiral, ob tem pa se izobraževal tudi na glasbenem področju. Armin Van Buurenže dolga leta osvaja vse plesne lestvice, trenutno pa je na četrtem mestu slavne DJ Mag lestvice, kjer je trenutno na četrtem mestu. V 12 letih, odkar obstaja lestvica, je kar petkrat osvojil prvo mesto, kar je edinstven uspeh, saj mu za enkrat še nihče od glasbenih kolegov ne 'diha za ovratnik' pri tem dosežku. "Žal mi je, na to vprašanje ne morem odgovoriti," nas je prijazno zavrnil in nadaljeval intervju. 42-letnik je ljubimec največjih oboževalcev trance glasbe, s pesmijo This is What it feels like pa je postal del komercialnega trga. Poleg tega, da so pesem leta 2013 svetovni radii nenehno predvajali, je bila tudi nominirana za grammyja. Biti DJ je tvoja sanjska služba. So bili v času tvoje dolgoletne kariere kdaj trenutki, ko si pomislil, da ne zmoreš več. Si kdaj pomislil, da bi dal ‘odpoved’? Seveda so bili tudi takšni trenutki, ko sem nisem bil prepričan, da je pot, po kateri stopam, prava. Nisem pa nikoli razmišljal, da bi dal odpoved, da bi se odpovedal DJ-janju. Ko sem začel s tem, je bila glasbena scena popolnoma drugačna. Takrat ni bilo takšnega pritiska na mlade, nove izvajalce, da morajo uspeti, zato sem lahko počasi gradil svojo kariero in počasi lezel na vrh. To je zelo pomagalo, saj nisem pristal v nekem okolju, kjer bi moral nujno narediti nekaj uspešnega, ali v nasprotnem primeru, če to ne bi uspelo, najti ‘normalno’ zaposlitev.

Starši so Arminu med študijem prava postavili ultimatum - lahko se je ukvarjal z glasbo, če bo le zagotovo dokončal študij. FOTO: Profimedia

Preden si postal DJ, si študiral pravo in tudi diplomiral. Kako si po študiju prava pristal v trance glasbi? Če prav vem, si imel s starši dogovor, da lahko ‘rolaš’, če boš le dokončal študij … V trance glasbi sem ‘pristal’, ker sem sledil svojemu srcu in sem delal na tem, da bi bil vpleten v plesno glasbo, ki me je že v času študija zelo veselila. Sem diplomirani pravnik, ker sem staršem obljubil, da bom imel plan B. Sem pa v študiju tudi zelo užival, da ne bo pomote. Rad sem študiral, hkrati pa je pravo zelo koristno, če ga poznaš. Pred kratkim si začel ‘vlogati’. Kako ti je všeč? ‘Vloganje’ mi je zelo všeč! Moji oboževalci lahko vidijo, kakšno je moje življenje in kako je biti DJ. Lažje se povezujem z njimi. Kaj pa družbena omrežja, kaj meniš o njih? Bereš komentarje sledilcev? Tako kot vloganje so tudi družbena omrežja izjemno koristna, saj se lahko umetnik poveže s svojimi oboževalci. Kar pa se tiče komentarjev … Ja, me zanimajo, a se trudim, da bi čim bolj ignoriral negativne. Ne moreš zadovoljiti vseh. Si zelo uspešen DJ, ki velja za velikega trance mojstra. Se kdaj zgodi, da te ljudje, ki so ti najbolj blizu (družina ali prijatelji) pokritizirajo, ti povedo, kaj si mislijo o tvojem delu? Mislim, da je beseda ‘kritizirati’ premočna. Sem pa velik pristaš iskrenosti. Mislim, da je dobro, ko ti ljudje, sploh tvoji bližnji, iskreno povedo, kaj si mislijo o tvojem delu in so s teboj iskreni. Raje vidim, če so ljudje brutalno skreni, kot če mi govorijo stvari, ki jih ne mislijo. Že 18 let imaš radijsko oddajo A state of trance. Se je oddaja v vseh teh letih kakorkoli spremenila? Seveda, nekaj se je že spremenilo skozi vsa ta leta, so pa osnove oddaje ostale enake. A state of trance je še vedno mesto, kjer delim svojo ljubezen do plesne glasbe, in je prostor, kjer združujem ljudi in jim omogočam raziskovanjr in spoznavanje nove glasbe. Nisem si pa nikoli mislil, da bo oddaja postala tako velika, kot je danes. Ampak očitno je to moč glasbe.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke