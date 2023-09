Arne in Doja Cat obvladujeta naraščajočo priljubljenost

Arne hvali punce, ki se po službi vrnejo v službo punce

ARNE x TAO - 9-5

Ljubljanski raper Arne komad 9-5 posveča svoji srčni izbranki. Povsem drži, kar obelodani. Vsa čast bejbam, prav res, ki so poleg 110-odstotne predanosti sila zahtevni vlogi bejbe, marljive in predane ter tudi uspešne v svojih službah. Video za 9-5 je sijajen režijski odmerek, pri čemer hollywoodski akciji Arneja in njegove Žena ter tudi vseh drugih akterjev, takoj zaslužijo odlično oceno. A če se vrnemo h pahljači asociacij, ki jih izvajajo Arnejeve lirike. Recimo, da Arne, tako kot, sumim, še marsikdo, računa, da bo (njegova) Žena vsak čas predsednica ali premierka. Tako bo on še bolj flegmatični konsort. Pa saj ambicija postati prvi dam-nik ali prvi gospod, torej prvi spremljevalec res ni slaba izbira! Song 9-5 sodi na A veš, kaj mislm?, to je na skrajno zabavni albumski prvenec dvojca Arne & Tao, torej raperja in producenta. Nujno preverite, če še niste. Ocena: 5 DOJA CAT - Paint The Town Red

Temelj nove melodične mičnosti, ki jo predstavlja kalifonijska pop diva in/ali raperka, je komad Walk On By, nepogrešljiv del osupljivo velikanskega opusa zimzelenk februarja preminule legende soft-popa Burta Bacharacha. Njeno najbolj slavno, obenem začetno različico je že leta 1964 posnela Dionne Warwick. Ključa za razumevanje čudaškega lestvične vijuge, ki jo ubira komad Paint The Town Red, sta dva. Prvi je besedilo Doje Cat, saj v njem povzema kar svoj junijski hit Attention (Pozornost). Catova lastni napuh brani, češ, (prevedeno takole čez palec) "rekla sem, kar sem, raje ostajam slavna, če smem". Še bolj pa, itak nikoli skopa s presenečenji, zabava z videom. V tem Doja Cat prevzema vlogo hudičevke in tako nagovarja za vse nas dokončno poslednjo spremljevalko, tj. gospo s koso. Paint The Town Red iz tedna v teden - v nasprotju z večino svežih uspešnic, ki iz sčasoma izgubljajo mesta na lestvicah priljubljenosti, svojo popularnost krepi. Zdaj je že dospela na vrh britanske lojtre. Naj torej septembra res velja previdnost. Ocena: 4,5 BLACK PUMAS - More Than A Love Song

Black Pumas je duet pevca in kitarista, po potrebni razširjen v številčnejšo soul-pop zasedbo. Glavni protagonist ekipe iz teksaškega Austina je odlični vokalist in avtor Eric Burton. Ta blesti tudi v uspešnici, ki napoveduje skorajšnji izid drugega albuma benda. Istoimenski prvi album Black Pumas je pred tremi leti konkuriral tudi za nagrado Grammy. Načeloma se malenkost bolj zvedavi, bolj bluesovskih vzorcem predani songovski formi dandanes reče kar psihadelični soul. More Than A Love Song z resno psihadelijo nima veliko skupnega. Je pa ta povsem legitimno poslušalsko olajšanje, sploh če na vrsto pride po nasičenem zaporedju pop banalnosti. Ocena: 3,5 JON BATISTE ft. LIL WAYNE - Uneasy

