Arnej Ivkovič v čutnem dunajskem valčku s pevko Sašo Lešnjek

Mlado slovensko pevko in igralko Sašo Lešnjek je širše občinstvo spoznalo v muzikalu Briljantina, kjer je zaigrala v vlogi živahne Sandy. Saša zdaj predstavlja nov videospot za pesem Klopca želja, v katerem je z Arnejem Ivkovičem zaplesala dunajski valček.

OdBriljantineje minilo nekaj let, slovensko občinstvo pa je pevko Sašo Lešnjek, tudi dekle Alexa Volaska, ki smo jo lahko videli v eni od oddaj šova Znan obraz ima svoj glas, spremljalo na njeni samostojni glasbeni poti, na kateri se je predstavila kot izvajalka in tudi kot avtorica s pesmimi Zaljubljena v ta svet, Nazaj v Piranter z zadnjo Pelji me nazaj.

V novem videospotu za pesem Klopca želja je pokazala tudi plesni talent, kjer je pokazala korake dunajskega valčka. Zgodba pesmi govori o tem, kako punca vsak dan skozi okno opazuje klopco v parku, na kateri se je tudi sama zaljubila. Na njej se vedno menjujejo pari - nekateri se razidejo, drugi zaljubijo in zdi se kot da cel svet hiti mimo in se spreminja, samo ona s svojim dragim še vedno ostaja točno tam kjer je, iz dneva v dan bolj srečna in zaljubljena.

Pod okrilje jo je vzel zmagovalec tretje sezone Zvezd plešejo Klopca želja torej govori o zaljubljenem paru in njuni neskončni ljubezni, ki skozi leta ostaja nespremenjena in iz dneva v dan močnejša. Plesni značaj pesmi je pevka predstavila tudi v videospotu, v katerem je zaljubljen par uprizorila z zmagovalcem Zvezde plešejo 2018, Arnejem Ivkovičem. Videospot je bil posnet v grajski dvorani Posavskega muzeja Brežice, k sodelovanju pa je pevka ob Arneju povabila tudi del kreativne ekipe šova Zvezde plešejo; koreografa Miho Krušiča, ki je prevzel vlogo producenta in idejnega vodje, Jan Filip Jordan Frangeš je prevzel snemanje in montažo, make up in pričesko je prispevalaLea Bole, za prečudovito obleko pa je poskrbela Elisa Sandes, katere kreacije lahko prav tako spremljamo v šovu Zvezde plešejo.

icon-expand Pri koreografiji je pomagal Miha Krušič, ki tudi sicer redno sodeluje s plesalci šova Zvezde plešejo. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Saša je o nastajanju videospota za novo pesem še povedala, da sta v videu romantično zgodbo z Arnejem ponazorila skozi ples in da je izjemno hvaležna, da je bil Arnej pripravljen sodelovati. "V plesu sem neskončno uživala, vedno sem oboževala ples in res sem presrečna, da sem imela vsaj enkrat v življenju možnost plesati s tako profesionalnim in simpatičnim plesalcem. Nič se mi ni zdelo pretežko, tudi Arnej je kmalu opazil, da se hitro učim in mi je sprva preproste korake tekom vaj malce bolj zakompliciral."

icon-expand Plesa se je hitro učila, težavo so ji delali le dvojni obrati. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš