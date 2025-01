Astrid: Če si sama močna ženska, moraš imeti okoli sebe druge močne ženske

"Kako mi vse te stvari uspevajo, ne vem, ampak od nekdaj je bil moj dan daljši. Ne vem, kako to razložiti, ampak že kot otrok sem bila vedno v pogonu in se mi zdi, da tako kot pri treningu glasu in treningu prstov pri igranju harfe je tudi nekakšen mentalni trening. Že od malega delam na tem, da si modificiram svoj čas, da so stvari hitreje narejene in imam v glavi konstantno nek seznam, koliko stvari moram narediti in kako, da bodo vse narejene v istem dnevu. Se mi zdi, da sem zelo efektivna, če to hočem. Tudi, ko hočem počivati, sem zelo efektivna," o tem, kako ji uspe uskladiti vse obveznosti, pravi Astrid.