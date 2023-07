Astrid v Triptichu o treh ženskih poosebitvah posmrtnega življenja

Konstante v skladbi Berlin se odloči svojo zadnjo noč na potovanju v nemški prestolnici preživeti v zloglasnem klubu Berghain, kjer pa po neumnem izgubi življenje, ko popije neznano substanco, ki ji jo je nekdo ponudil. Njen pekel je zopet povezan s Sartrovimi Zaprtimi vrati, saj bo zopet v večnost zaprta v posmrtni različici istega kluba, obkrožena s pošastmi, ki jo silijo, da bo morala v večnost plesati in se zabavati. V skladbi slišimo njen telefonski klic, ko iz kluba pokliče prijateljico, nevede, da je izgubila življenje in prijateljica klica nikoli ne bo v resnici prejela. Izgovori I don't know if you're even there anymore, or I am just talking to myself again (Ne vem, če si sploh še tam ali znova govorim zgolj sama s sabo, op. a.) in skladbo zaključi z besedami You get in, but you might as well never get out (vstopiš, a morda nikoli več ne prideš ven, op. a.).

Skladba Seme, ki je napisana v slovenščini, pa opisuje zadnje trenutke mladenke Catharsis, ki je ena izmed sedmih konkubin vladarja Sardanapala. Navdih je črpala v eni izmed svojih najljubših slik Sardanapalova smrt Eugena Delacroixa, ki prikazuje zadnje vladarjeve trenutke, ko leži na postelji in opazuje svoje služabnike, konje in konkubine, kako gorijo pri živem telesu. Sovražnikova vojska je namreč obkolila palačo, zato se je odločil zapreti vrata svoje palače in zažgati vse, kar ima. Catharsis opisuje vladarja, trenutek, ko se napad zgodi, nato pa vladarjevo odločitev, da bo storil to grozljivo dejanje. Skladba nato preide v drugi del, ko palačo v njenih blodnjah zalije voda in deklice odnese v svet pozabljenih vrtov, kamor sonce ne zahaja. Vrt, ki ga je navdihnil roman Alamut Vladimirja Bartola, je tretja oblika posmrtnega življenja, nekakšna odrešitev, večni mir in katarza za poslušalca, ki se je odločil stopiti na potovanje skozi EP Triptich.