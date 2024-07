Astrid: Vesolje nam na pot polaga preizkušnje, da jih premagamo in z njimi rastemo

Čeprav Astrid , ki ustvarja s skupino The Scandals , ob improvizaciji pesmi Release Me ni načrtovala, da bo ta nastala že ob prvem poskusu, jim je uspelo natančno to-v časovno kapsulo so ujeli trenutek, ko so se prepustili glasbi, njenemu nastajanju in izvajanju, vse skupaj pa ujeli na snemalnik. Pesem, ki govori natančno o tem, opuščanju nadzora nad situacijo, je dobila tudi video podobo, navdih za spot pa je bila umetničina prijateljica, ki je pred letom prebolela težko bolezen, njena želja pa je bila, da bi se v družbi s preostalimi dekleti en dan preoblačile v kostume. Prav ob vseh preizkušnjem, ki jih življenje na pot postavlja sleherniku, Astrid pravi, da je treba življenje zajemati kar z zajemalko, a hkrati raziskovati vsak njegov vidik-ljubezen, bolečino, izgubo, radost in razočaranje.

Pri zasedbi Astrid & The Scandals nisem samo pevka, tekstopiska in ustvarjalka skladb, temveč tudi producentka videospotov, velikokrat režiserka, montažerka spotov ali asistentka montaže, kostumografka, prav tako menedžerka, bookerka in še marsikaj. Ob tem tudi poučujem petje in klavir ter poskušam čas čim bolj kvalitetno preživeti s svojo hčerko. Dela je ogromno in velikokrat se zalotim, da se ne znam ustaviti. Z leti vse bolj obvladam to pomembno vrlino, da ob delu poskušam tudi resnično uživati v življenju, zato sama sebe redno peljem na dobro kosilo, si privoščim kak izlet, obiščem ljudi, ki mi dosti pomenijo in berem. Trenutno se učim novega jezika, kar je izvrstna priložnost opustiti kontrolo - vse je prepuščeno igri in zdravemu procesu napredka.

Kar se tiče skladbe Release me, je nastala kot 'jam session', v studiu Lotos v Šentjerneju - odločili smo se, da samo dodamo spremljevalne vokale in jo zmiksamo. Torej brez sprememb v instrumentalu in brez popravkov besedila, kar se do sedaj še ni zgodilo. Videospot je nastal v enem tednu, kot posledica želje moje drage prijateljice, ki je lani prebolela težko bolezen, da bi se en dan s puncami preoblačile v kostume. To je bilo v soboto pozno zvečer, v nedeljo zjutraj sem ji že napisala 'kaj delaš naslednjo nedeljo?', v parih dneh zbrala prekrasno ekipo, z režiserjem Filipom Jembrihom Jandrasom sva se dobila na eni kavi in naredila okviren scenarij, nato pa smo si priredili en čudovit dan in nastal je naš projekt. Spala nisem čisto nič, priznam, ampak je bilo tako vredno, da bi ponovila še stokrat.

Je ljubezen vredna, da se prepustiš-tudi takrat, ko morda v sebi že veš, da gre bolj za to, da ni vse zlato, kar se sveti?

Zelo dobro vprašanje in zelo bi rada zakomplicirala tale odgovor, a bom poskušala ostati kratka. Vesolje nam na pot polaga preizkušnje, naša naloga je, da jih premagamo in z njimi rastemo, postajamo najboljša verzija sebe vse do trenutka, ko se naše zemeljsko popotovanje konča in nadaljuje v drugo dimenzijo. Ljubezni so tovrstne preizkušnje. Mislim, da so vsakič vredne, a bi si lahko marsikatero bolečino prikrajšali. Pa si je ne. Življenje je potrebno zajemati z največjo žlico, kar z zajemalko. Vsak aspekt je vredno raziskati - ljubezen, bolečina, izguba, radost, razočaranje. Vsa ta občutja delajo umetnost, zato jih je vredno občutiti. Ni je večje ljubezni, kot je ljubezen do otroka. Ta je zlata, je čudovita in se sveti najsvetleje od vseh, brez dvoma.

Kako pogosto z bendom improvizirate in tako nastane skladba?

Improvizacija je skoraj najpomembnejši element ustvarjalnega procesa, vsaj pri nama s Tomažem in kasneje z najino čudovito zasedbo. Vse se začne s tem. Sploh ne bi rekla, da gre za opustitev kontrole, temveč za igro, za poslušanje drug drugega, za skupno raziskovanje glasbenega prostora/časa. Takrat postanemo medij, razum prepusti mesto užitku, strasti, neznanemu. Besedila postanejo posledica, ne pa vzrok in s tem se spremeni fraziranje, naglaševanje besed in še bi lahko naštevala. Vsaka skladba ima nek svoj sprožilni moment in v vsakem primeru je to improvizacija.