Astronavt v vesolju posnel pesem in videospot

Drew Feustel , ki se trenutno nahaja na Mednarodni vesoljski postaji, je združil moči s kanadsko zasedbo The Tragically Hip in skupaj so posneli rock pesem. Astronavt pa je v video ujel tudi utrinke iz vesolja. Pesem pa je posvetil tako svojim kolegom kot tudi družini in prijateljem.

"Najlepša hvala Odpravi 55 in 56 za vso njihovo podporo in pomoč pri naši raziskovalni misiji. Za vedno bom hvaležen za podpore družine, prijateljev in kolegov ... ljubezen je vse naokoli nas, mi pa smo povsod po svetu. Hvala in priznanje vsem, ki so pomagali pri tej pesmi in videospotu."

Za besedilo je poskrbel basist zasedbe The Tragically Hip, Gord Sinclair, za zvok in snemanje je bil dogovoren James McKenty, Colin McDonald in Kelly McKenty pa sta posnela dodatne glasove.