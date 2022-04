Atomik Hamonik ob 18. obletnici izdali novo pesem

Špela, Špelca, Jani in Frai Toni so nazaj. Atomik Harmonik, ki so se leta 2004 v zgodovino slovenske glasbe zapisali s pesmimi, kot sta Brizgalna brizga in Hop, Marinka!, se vračajo z novo pesmijo. Poskočna četverica zdaj predstavlja videospot za novo pesem Baloni.

Špelca je za naš portal povedala, da ne more verjeti, da od prve pesmi mineva že 18 let, saj se sama še vedno počuti kot 20-letnica.

Kot so povedali v uradni izjavi za medije, to ni edina pesem, ki so jo pripravili ob svojem praznovanju polnoletnosti. Pripravljajo še nekaj pesmi, videospotov in seveda nastopov v živo.