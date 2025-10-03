Svetli način
Atomik Harmonik po Janijevi bolezni s himno o vztrajnosti

Ljubljana, 03. 10. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
4

"V življenju je treba vztrajati in se boriti naprej, tudi takrat, ko ti je zelo hudo," z novo pesmijo Mamo to sporočajo člani zasedbe Atomik Harmonik z Janijem Pavcem na čelu, ki okreva po kapi na konici hrbtenjače. Prenovljena ekipa z novo pevko Saro Pavec je za pesem, s katero se stilsko vrača v začetke skupine, posnela tudi videospot.

Skupina Atomik Harmonik predstavlja novo skladbo z naslovom Mamo to. "Ta pesem opisuje neljubi zdravstveni dogodek, ki se je našemu pevcu Janiju pripetil v preteklem letu. Pesem govori o tem, da je v življenju treba vztrajati in se boriti naprej, tudi takrat, ko ti je zelo hudo," so ob izdaji pesmi in videospota sporočili člani osvežene zasedbe, pridružila se jim je namreč nova pevka Sara Pavec.

"Želimo si, da se bo pesem dotaknila poslušalcev in jim dvignila razpoloženje," so še dodali glasbeniki, ki so se stilsko vrnili "k svojim čisto prvim komadom izpred 20 let, za kar je poskrbel aranžer Aleš Čadež, glasba in besedilo pa sta delo Boštjana Konečnika."

Spomnimo, Jani Pavec je o svojih zdravstvenih težavah spregovoril v rubriki Vizita v oddaji 24UR. Razkril je, da se mu je življenje nekaj mesecev pred abrahamom obrnilo na glavo. Zadela ga je namreč kap na konici hrbtenjače. Bolezen ga je za nekaj časa prikovala na invalidski voziček, nato pa se je, kot je sam dejal, z ihto postavil na bergle.

Preberi še 'Ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku, sem se zjokal, nato sem se začel boriti'

"Ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku tam v ogledalu ... šok za telo. Vsakega prizadene, ko se vidi. Rekel sem si: 'Aha, zdaj je pa tako življenje. Ja, se bo treba spopasti.' Najprej sem se zjokal, potem sem šel pa kar ven v park in sem si rekel: 'Ja, nič, gremo se borit!'" Več o Janijevi življenjski preizkušnji lahko preverite TUKAJ.

Atomik Harmonik MAMO TO Jani Pavec
