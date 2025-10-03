Atomik Harmonik po Janijevi bolezni s himno o vztrajnosti

Skupina Atomik Harmonik predstavlja novo skladbo z naslovom Mamo to . "Ta pesem opisuje neljubi zdravstveni dogodek, ki se je našemu pevcu Janiju pripetil v preteklem letu. Pesem govori o tem, da je v življenju treba vztrajati in se boriti naprej, tudi takrat, ko ti je zelo hudo," so ob izdaji pesmi in videospota sporočili člani osvežene zasedbe, pridružila se jim je namreč nova pevka Sara Pavec .

"Želimo si, da se bo pesem dotaknila poslušalcev in jim dvignila razpoloženje," so še dodali glasbeniki, ki so se stilsko vrnili "k svojim čisto prvim komadom izpred 20 let, za kar je poskrbel aranžer Aleš Čadež, glasba in besedilo pa sta delo Boštjana Konečnika."

Spomnimo, Jani Pavec je o svojih zdravstvenih težavah spregovoril v rubriki Vizita v oddaji 24UR. Razkril je, da se mu je življenje nekaj mesecev pred abrahamom obrnilo na glavo. Zadela ga je namreč kap na konici hrbtenjače. Bolezen ga je za nekaj časa prikovala na invalidski voziček, nato pa se je, kot je sam dejal, z ihto postavil na bergle.