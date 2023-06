Atomik harmonik prepeva o Hopa cupa: Ljubezni ne moreš kupiti z denarjem

Atomik harmonik bodo prihodnje leto praznovali 20 let glasbenega obstoja, v vsem tem času pa so ostali zvesti svoji prepoznavni glasbi. A kljub temu so se v novi pesmi odločili za nekoliko drugačno besedilo. Če sta leta 2004 v pesmi Brizgalna brizga njihovi pevki Špela Grošelj in Špelca Pavlin prepevali, da si bosta izbrali fanta, "tistega, ki ima velikega" , je pesem tokrat drugačna. "V dvajsetih letih se marsikaj spremeni, zato se v tem besedilu takšnih moških, ki jim je pomembna samo spolnost, otepata. Naj vas naslov ne zavede," je ob izdaji nove pesmi z naslovom Hopa cupa poudaril Jani Pavec .

Rdeča nit nove pesmi je antimaterializem in odnos žensk do bogatih moških, saj besedilo govori o tem, da ljubezni ne moreš kupiti z denarjem. "Vsak misli, da bo z dobrim avtom zapeljal vsako žensko. V tokratni pesmi naši punci, ki sta zdaj že veliko bolj zreli, prepevata o tem, da ju to ne zanima in da materialne stvari niso pomembne v življenju," je temo pesmi povzel pevec skupine, ki se je lani ponovno zbrala v prvotni zasedbi.

Kaj pa o tem pravi moški del skupine, ki ga poleg Janija predstavlja še Frai Toni? "Sam rad vozim dober avto, rad pogledam lepo in urejeno žensko. Na žalost so materialne stvari v svetu, ki ga živimo, vseeno pomembne, a ne najpomembnejše," je povedal Jani in priznal, da si pred 20 leti, ko so s skupino prvič nastopili skupaj in zmagali na Festivalu melodij morja in sonca, ni mislil, da bodo še danes nastopali po odrih s harmoniko v roki. "Sam si nisem predstavljal takšnega uspeha. Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem bil prej metalec z dolgimi lasmi. To nam je preoblikovalo življenje, znali smo to zaživeti in po 20 letih še vedno uživamo," je še dodal.