Avdić, Boscarol, Flisar in Emeršič prijeli za glasbila in zaigrali rock

V tej postavi je vse naštete na kup zbobnal pevec in glasbenik Tim Kores - Kori, do ideje pa je prišel skupaj s sočlani skupine Hamer, ki so za videospot za pesem Tako kot prej potrebovali udarno postavo statistov. Pa da ne bo pomote, tudi med zvezdniško igralsko zasedbo, ki je snemala videospot za pesem, se najdejo skriti glasbeni talenti in oboževalci trde kitarske glasbe.
"Smo se pogovarjali, kaj bi naredili nekaj drugačnega, ali pa ne vem, dajmo za foro nekaj narediti, ker vsi so že vse naredili, pa dajmo še mi nekaj norega," je o ideji dejal Tim Kores - Kori. "Najprej smo pomislili na gospoda Ivota in smo rekli, da če bo pa on za akcijo ... itak da ne bo za akcijo ... in evo ga, glej ga zlomka. Ivo je bil za akcijo in tako na srečo tudi ostali in smo naredili en tak super bend," sta dejala Kori in bobnar skupine Hamer, Marko Soršak - Soki.
"Meni je vse, kar je odštekano, všeč in ko sem še slišal, kdo so drugi, sem si rekel, sigurno, če ne drugega, na snemanju se bomo imeli zelo dobro," je povedal podjetnik Ivo Boscarol. "Moj karierni načrt gre v to smer, da bom nekoč imel svoje klaviature in bom pel te narodnjake po ljubljanskih gostilnah," je dodal radijec Denis Avdić.
Kot se za rock zvezdnike spodobi, pa so člani rock skupine dobili tudi umetniška imena oziroma vzdevke: "Bobni Emeršič, potem bo tukaj Fender Flisar, Denis Vokalčič in pa Ivo Baskarol," sta se pošalila Soki in Kori.
Naslednjo sredo bodo tako Hamerji izdali nov singel Tako kot prej, hkrati pa napovedujejo tudi izid prvega albuma z naslovom Shamar, za katerega napovedujejo, da bo brez filozofije, brez olepševanja, brez mehčanja. Album bo krasilo enajst pesmi, štiri balade za tiste večere, ko človek malo razmišlja o življenju, in sedem konkretnih petard za vse ostale trenutke, ko razmišljanje ni več potrebno. "Glasbeno se ne uvrščamo v noben predal, ker nas predali ne zanimajo. Preprosto igramo stil, ki nam je všeč. Ne obremenjujemo se s tem, kaj bi morali biti, za koga bi morali igrati ali na kateri radio bi morali ciljati. Delamo glasbo predvsem zase. Če bo ob tem poslušal še kdo drug, smo samo hvaležni," so dejali člani rock zasedbe.
