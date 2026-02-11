Avdić, Boscarol, Flisar in Emeršič prijeli za glasbila in zaigrali rock

V tej postavi je vse naštete na kup zbobnal pevec in glasbenik Tim Kores - Kori , do ideje pa je prišel skupaj s sočlani skupine Hamer , ki so za videospot za pesem Tako kot prej potrebovali udarno postavo statistov. Pa da ne bo pomote, tudi med zvezdniško igralsko zasedbo, ki je snemala videospot za pesem, se najdejo skriti glasbeni talenti in oboževalci trde kitarske glasbe.

"Smo se pogovarjali, kaj bi naredili nekaj drugačnega, ali pa ne vem, dajmo za foro nekaj narediti, ker vsi so že vse naredili, pa dajmo še mi nekaj norega," je o ideji dejal Tim Kores - Kori. "Najprej smo pomislili na gospoda Ivota in smo rekli, da če bo pa on za akcijo ... itak da ne bo za akcijo ... in evo ga, glej ga zlomka. Ivo je bil za akcijo in tako na srečo tudi ostali in smo naredili en tak super bend," sta dejala Kori in bobnar skupine Hamer, Marko Soršak - Soki.

"Meni je vse, kar je odštekano, všeč in ko sem še slišal, kdo so drugi, sem si rekel, sigurno, če ne drugega, na snemanju se bomo imeli zelo dobro," je povedal podjetnik Ivo Boscarol. "Moj karierni načrt gre v to smer, da bom nekoč imel svoje klaviature in bom pel te narodnjake po ljubljanskih gostilnah," je dodal radijec Denis Avdić.