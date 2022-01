Avril Lavigne o Marku Hoppusu: V čast mi je bilo sodelovati s tabo

Kanadska pevka je med gostovanjem v Hoppusovem podcastu After School Radio dejala: "Zelo sem se veselila najinega sodelovanja. Če sem povsem iskrena, si ti eden mojih najljubših glasbenikov. Albuma Dude Ranch in Enema Of The State, ki ste si ju posnel s skupino Blink-182, sta bila vedno v mojem predvajalniku, ko sem hodila v srednjo šolo in sta name močno glasbeno vplivala, ko sem se tudi sama lotila snemanja glasbe."