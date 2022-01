Avril Lavigne pripravlja sedmi studijski album, izšel bo februarja

Avril Lavigne se vrača z novim studijskim izdelkom. Z albumom, ki sledi tistemu iz leta 2019 in se je imenoval, Head Above Water , se kanadska pevka vrača k svojim pop-punk koreninam oziroma glasbi prvega albuma Let Go izpred 20 let. Njen prvenec velja za najbolje prodajan album 21. stoletja, ki ga podpisuje kanadski umetnik oziroma umetnica.

Svojo novo-staro smer je nakazala že s pop-punk pesmijo Bite Me, ki jo je izdala lani jeseni. Sledila je pogodba z založbo Elektra Records in glasbeno partnerstvo z bobnarjem rock skupine Blink-182 Travisom Barkerjem. Pred dnevi je glasbenica v pokušino na družbenih omrežjih objavila še skladbo z albuma Love It When You Hate Me.