Avriline največje uspešnice in sebek za večnost

OGLAS

Ko je Avril Lavigne pred 22 letih začenjala kariero, najbrž nihče ni pomislil, da bi lahko bila pionirka t. i. "pop punka", čeprav drži, da je takrat 18-letnica že s prvim albumom Let Go nakazala, da je iz pravega testa. Že prve uspešnice, kot so Complicated, Sk8ter Boi in I'm With You, so takoj nagovorile najstniške generacije in že njen prvenec je bil in ostaja najbolje prodajani album kakega kanadskega glasbenika v 21. stoletju.

Idilično okolje puljske Arene je zažarelo v roza odtenkih veličastne produkcije skoraj 40-letne pop punk princeske. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Zdi pa se, da se je njena iskriva "skate punk" osebnost obdržala vse do danes, ko je zrela ženska na pragu štiridesetih let. Avril je namreč trenutno na turneji največjih uspešnic, ko je točno ob 22. uri stopila na oder puljske Arene, kamor so tokrat romali tudi številni Slovenci in Slovenke, ki so, nekateri že ure in ure, pridno stali v vrstah pred mogočnim amfiteatrom iz rimskih časov, da bi imeli kar najboljše mesto pod odrom in bili čim bližje svoji idolki. Čeprav nekoliko manj napolnjena Arena kot nedavno v primeru njene pop kolegice Due Lipa, so se privrženci kanadske zvezdnice neutrudno zbirali do samega začetka, ko se je ozračje na sicer ne preveč peklensko vroč ponedeljkov večer že nekoliko ohladilo. Mobilniki so zasvetili v predpoletni noči, na zaslonu v ozadju pa so se začele odslikavati animacije, njen značilni srček z lobanjo, zvezde in podobno, dokler se ni vse skupaj bučno prelilo v prvo pesem Girlfriend, s tretjega albuma The Best Damn Thing.

Skladba je leta 2007 posegla po samem vrhu ameriške Billboardove lestvice singlov, Avril pa je na oder stopila v kapuci in tipično skejtersko-punkerski črno-roza kombinaciji s kapuco vred. Navdušenje vseh, sploh tistih, ki so v trenutku začeli s podoživljanjem svojih zgodnjih najstniških let, je bilo očitno. Nadaljevala je z What The Hell, nato pa pred tretjo pesmijo Complicated pozdravila vse navzoče. "Pozdravljena, Hrvaška, ne morem verjeti, da je to moj prvi koncert tukaj, hvala, ker ste prišli. Kako kul je tukaj nastopati, kjer je toliko zgodovine in tako lepo prizorišče, potrudimo se, da bo to zares večer, ki si ga bomo zapomnili," je s cvilečim glas(k)om hitela razlagati pevka, ki bo 27. septembra dopolnila 40 let, sicer pa s svojo drobno postavo in 1,65 metra višine deluje drobno in na videz pol mlajše.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

















Avril Lavigne v Pulju icon-picture-layer-2 1 / 10

Po pesmi Smile, je zapela, t. i. "pesem za nazdravljanje s pivom", Here's to Never Growing Up, ob kateri človeka prešine, da je Avril pravzaprav točno to, pevka, za katero se zdi, da ni nikoli povsem odrasla ali vsaj nekdo, za katerega se zdi, da se pravzaprav ni nikoli postaral, saj ostaja praktično enaka. Četudi je morda prav v smislu kljubovanja letom dejansko posegla po kakšnem lepotnem popravku vrhunskih umetnikov tovrstnega posla. A prepustimo ugibanja raje tračarskim tabloidom. Precej generično, a udarno zvočno sliko so lepo zaokroževali kolaži posnetkov in animacij osrednjega ekrana, ki so jo dopolnjevali posnetki "žive" odrske kamere na obeh straneh odra, vse skupaj pa so popestrili še mestoma švigajoči topovi dima ob vrhuncih posameznih pesmi. Te je naprej nanizala od Hot, prek My Happy Ending, He Wasn't, Don't Tell Me, Losing Grip, Bite Me (nekoč duet s Travisom Barkerjem), pa do Love It When You Hate Me. Slednja pesem je docela pomenljiva, saj je Lavignova znana tudi po precej pestrem ljubezenskem življenju. Poleg nekajletnih zakonov z Deryckom Whibleyjem (Sum 41) in Chadom Kroegerjem (Nickelback) je nanizala še lepo število ljubimcev in simpatij, že naslovi njenih pesmi pa pričajo o tem, da je to tema, o kateri ima veliko za povedati in ima posledično tudi veliko dejanskih izkušenj.

"Praznujem 22-letnico kariere, zelo veliko mi pomeni, da ste tukaj z mano, brez vas mi to ne bi uspelo, ne bi bila, kjer sem, zato se vam iz srca zahvaljujem," je napol sramežljivo verbalno "drobila" miniaturna zvezdnica, ki je v to čast na odru tudi odprla šampanjec. Z njim je veselo škropila po prvih vrstah in se nekajkrat tudi sprehodila v "pitu" pod odrom, da se je je kdo, ki si je priboril mesto v prvih vrstah, lahko tudi dotaknil. Koliko je oboževalka Blink-182, je pokazala z (ne preveč) eksplozivno priredbo njihove pesmi All The Small Things, ko se je tudi zmotila v besedilu, a vseeno uspešno speljala do konca. Za sam vrhunec uradnega dela pa je prihranila uspešnico Sk8ter Boi, ko je na oder povabila dve dekleti, ki sta bili podobno oblečeni kot ona v videospotu. Dekleti sta se po prihodu na oder, trenutek, ki jima bo zagotovo ostal v spominu vse življenje, saj sta delovali, da kar ne moreta verjeti, z njo fotografirali, dobili podpisano rolkarsko desko in z njo celo zapeli. Po krepko podaljšani različici omenjene pesmi in družnem prepevanju avditorija je bil po razmeroma kratkih 65 minutah koncerta to že uradni zaključek.