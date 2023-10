Člani Ansambla Saša Avsenika s koncerti po vseh koncih Evrope obeležujejo 70-letnico Avsenikove glasbe, ki sta jo brata Slavko in Vilko iz Begunj ponesla v svet. Skladba 'Slovenija, od kod lepote tvoje' po vseh letih na koncertih še vedno navdušuje, hkrati pa tudi novodobne polke, kot je njihova 'Ena bolha za pomoč', rušijo rekorde ogledov na YouTubu. Tudi pri novem videu za pesem 'Sanjajo dekleta' se je ekipa držala žanra polke, pesem pa so posneli v slovenščini in nemščini.