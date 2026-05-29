Avseniki z novo polko: bo Raffaello nov hit poletja?

Če je Ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, Ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Raffaello, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s spevnim refrenom.

V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. "Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi," pravijo člani ansambla.

"Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje. Upamo, da bo tudi Raffaello ena tistih skladb, ob kateri se bodo ljudje zabavali, peli in ustvarjali lepe spomine," pravijo člani ansambla, ki se že veselijo poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro.