Glasba

Avseniki z novo polko: bo Raffaello nov hit poletja?

Ljubljana, 29. 05. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Alen Podlesnik Polona Jambrek +1
Ansambel Saša Avsenika

Avseniki imajo novo polko, nov hit poletja, kot pravijo člani ansambla. Želeli so ustvariti skladbo s poletno energijo in refrenom, ki hitro ostane v glavi. Upajo, da bo Raffaello pesem, ob kateri bodo ljudje peli, plesali in ustvarjali lepe spomine, predvsem tiste sladke, pravi Sašo Avsenik.

Če je Ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, Ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Raffaello, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s spevnim refrenom.

V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. "Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi," pravijo člani ansambla.

"Vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje. Upamo, da bo tudi Raffaello ena tistih skladb, ob kateri se bodo ljudje zabavali, peli in ustvarjali lepe spomine," pravijo člani ansambla, ki se že veselijo poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro.

odpisani zasedli vlado
29. 05. 2026 21.24
Tole pa res ni podobno drugemu kot goveje riganje.Me zanima ali ima njihova pevka orožni list za njen nos.Bilo bi bolje,če bi izdali kaj v takem smislu.
?eso
29. 05. 2026 21.02
Tako je treba. Čimveč italijanskih osebnih imen v naslovih pesmi, pa "luna" paše, pa "corazon"..... V pizzeriji v slovenskih Goriških brdih na papirnatem prtičku, podstavku za krožnik : "buon appetito, good appetite, prijatno, pa švajsano, pa kitajske pismenke, japonske tudi.... Ma ene slovenske besede nikjer. Nikjer. Niti ene med menda več kot petdesetimi voščili za pojest. Tako da Rafaello, srečno pot med slovenski narod.
Anion6anion
29. 05. 2026 20.53
Zanimivo. A daleč od vrhunskih besedil in glasbe originalnih Avsenikov.
