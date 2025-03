Z Avseniki na 'torkanju': Mi narodnozabavno glasbo živimo vsak dan

Torkanje v prevodu pomeni dobro glasbo in vzdušje med pripravami na koncert. "Zdaj v bistvu delamo načrte, kaj bomo sploh vadili. Ker za en velik projekt, ki je pred nami, najprej položimo načrte, arhitekturo, potem pa začnemo s praktičnimi deli," je dejal Sašo Avsenik.

"Mi imamo priložnost, da že pet let delujemo v tej ekipi. In smo lahko določene stvari natrenirali, zato se lahko sprostimo. Ko damo to na odru, ljudje to vidijo prvič, mi smo pa že neštetokrat naredili in tako kažemo, kako smo res usklajeni in dihamo kot eno," je povedala Lucija Selak.

"Meni je zanimiv trenutek, preden gremo na oder, ker vidiš, kaj si ustvaril, kaj si pripravil. In trenutek, ko prideš z odra, ker veš, da si nekaj dobro naredil. Če sem povsem iskren, je sam ta doživljaj na odru - saj je pristen in energije se pretakajo - ampak tako hitro steče mimo, da ga jaz sploh ne zaznam. Razmišljaš, kaj igraš, gledaš kolege na odru, občinstvo in to je trenutek, ki samo gre v večnost," je dejal Matic Plevel.

Med njihovim občinstvom je tudi ogromno oboževalcev iz vrst mlajših generacij. "Stari so jo vzeli za svojo, ker jim je prinesla upanje, pa lepo prihodnost in potem je to postala neka slovenska tradicija, vesel sem, da je tudi mladina to prevzela," je dejal Plevel. Avsenik pa je še dodal: "Mladi, ki nas vidijo, vidijo, da to nista šminka in plejbek, ampak to živimo vsak dan."