Glasba

Avstralci veliki oboževalci in podporniki Evrovizije

Dunaj, 17. 05. 2026 16.25 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Delta Goodrem

Čeprav je sprva Evrovizija veljala za glasbeno tekmovanje, na katerem sodelujejo le evropske države, pa se je v minulih 70 letih priključilo tudi nekaj držav drugih celin in Avstralija. Tam je Evrovizija od nekdaj izjemno priljubljena, še več oboževalcev pa ima, odkar imajo na tekmovanju svoje predstavnike.

Evrovizija je že od nekdaj zelo priljubljena med gledalci v Avstraliji, čeprav na tekmovanju ne sodelujejo od njenega začetka pred 70 leti. Avstralski SBS Evrovizijo prenaša od 80. let prejšnjega stoletja, uradno povabilo k sodelovanju pa so organizatorji Avstraliji poslali leta 2014, ko so jim dovolili nastopiti kot gostji, le leto pozneje pa so prvič tudi tekmovali.

Letos je na Evroviziji Avstralijo zastopala Delta Goodrem.
FOTO: Profimedia

Kot prvi jih je zastopal Guy Sebastian s pesmijo Tonight Again in se uvrstil na končno peto mesto. Leto kasneje je Avstralija dosegla svoj najboljši rezultat, ko je Dami Im s pesmijo Sound of Silence osvojila drugo mesto.

Letos jih je na tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala pevka in igralka Delta Goodrem s pesmijo Eclipse in zasedla četrto mesto. Goodrem je sicer avstralskemu in mednarodnemu občinstvu znana po svoji glasbeni karieri in vlogi v televizijski seriji Neighbours.

Če bi njihov predstavnik na Evroviziji kdaj zmagal, bi v skladu s pravili Evropske radiodifuzne zveze (EBU) morala Avstralija nato izbrati evropsko partnersko državo, ki bi gostila tekmovanje.

flojdi
17. 05. 2026 16.39
?kje pa naj najdem vrstni red
