Avstralci veliki oboževalci in podporniki Evrovizije

Evrovizija je že od nekdaj zelo priljubljena med gledalci v Avstraliji, čeprav na tekmovanju ne sodelujejo od njenega začetka pred 70 leti. Avstralski SBS Evrovizijo prenaša od 80. let prejšnjega stoletja, uradno povabilo k sodelovanju pa so organizatorji Avstraliji poslali leta 2014, ko so jim dovolili nastopiti kot gostji, le leto pozneje pa so prvič tudi tekmovali.

Kot prvi jih je zastopal Guy Sebastian s pesmijo Tonight Again in se uvrstil na končno peto mesto. Leto kasneje je Avstralija dosegla svoj najboljši rezultat, ko je Dami Im s pesmijo Sound of Silence osvojila drugo mesto.

Letos jih je na tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala pevka in igralka Delta Goodrem s pesmijo Eclipse in zasedla četrto mesto. Goodrem je sicer avstralskemu in mednarodnemu občinstvu znana po svoji glasbeni karieri in vlogi v televizijski seriji Neighbours.