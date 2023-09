Avstralija bo gostila akademsko konferenco o Taylor Swift

Avstralija bo pripravila prvi mednarodni akademski simpozij na svetu o vplivu Taylor Swift. 'Swiftposium' bo raziskoval vpliv megazvezdnice na vse, od glasbene industrije do kulture in gospodarstva. Organizatorji tridnevnega dogodka upajo, da bo ta pritegnil raziskovalce iz celotne azijsko-pacifiške regije. Potekal bo februarja – isti teden, ko bo Swift začela s turnejo Eras Tour po Avstraliji.

Taylor Swift, ki je postala zvezda kot najstnica, se je v svoji karieri znašla v središču velikih kulturnih trenutkov in razprav. 33-letnica je postala ena največjih zaslužkaric in največkrat nagrajenih umetnikov vseh časov, medtem pa je spodbudila razmislek o vsem, od avtorskih honorarjev pretočnih platform in lastništva glasbe do mizoginije in kulture črtanja.

icon-expand Taylor Swift je prava pop ikona. FOTO: Profimedia

Učinek Swiftine trenutne turneje Eras Tour je tudi ta, da je sesula spletna mesta za prodajo vstopnic, strokovnjaki so skovali nov termin 'Swiftonomics' in kraji, kot je Victoria v Avstraliji, so pohiteli z reformo enega izmed zakonov. "Ona je pravi fenomen," je za BBC povedala organizatorka simpozija Swiftposium Jennifer Beckett z Univerze v Melbournu. Medtem ko se je ideja za dogodek začela z napol resnim tvitom v začetku tega leta, je hitro pridobila podporo sedmih univerz po Avstraliji in Novi Zelandiji. "Taylor Swift ima resnično zelo konkreten vpliv na svetovni ravni, na stvari, ki vplivajo na vse nas," je dejala dr. Beckettova in opozorila na stvari, kot so vloga žensk v zabavni industriji, zakonodaja, ki velja v zabavni industriji in celo BDP.

"Svetovni voditelji jo prosijo, da pripelje turnejo Eras v njihovo državo zaradi gospodarskih koristi, ki jih prinaša," je dodala. Medtem ko je bila Swiftova tema univerzitetnih tečajev v ZDA, je tokrat prvič organiziran svetovni simpozij, na katerem bi razpravljali o njenem vplivu. Organizatorji upajo, da bo konferenca raziskala teme, kot so fenomen oboževalcev, 'marketinški mojstrski tečaj' pevkine ekipe in vpliv Swiftove kot pevke in tekstopiske na razprave o spolu, identiteti, rasi in intersekcionalnosti. Dobrodošla je tudi kritična analiza njene znamke in vpliva, pravijo.