Avstralija rekla AI-glasbi ne: umetno ustvarjeni hiti umaknjeni z lestvic

Avstralija je naredila korak proti zajezitvi umetne inteligence na glasbenem področju. Pesmi, ki jih je v veliki meri ali v celoti ustvarila umetna inteligenca, so od zdaj naprej namreč prepovedane na vseh avstralskih glasbenih lestvicah. Avstralsko združenje glasbene industrije (ARIA) je sporočilo, da bo novi kodeks pomagal "spodbujati človeško naravo umetnosti". Sprememba sledi polemiki o priredbi Madonnine pesmi Like A Prayer avstralskega DJ-ja Josha Fawaza, pri kateri je uporabil umetno ustvarjene vokale in bobne. Skladba se je kljub temu prebila visoko na lestvici in bila 16 tednov med najboljših 20 v Avstraliji, na vrhuncu pa je dosegla celo drugo mesto. To je razburilo avstralsko glasbeno sceno, kot tudi širšo svetovno javnost. Tovrstni primeri so sprožili polemiko, ali lahko glasba, ki jo v veliki meri ustvari računalnik, tekmuje pod enakimi pogoji kot glasba, za katero stojijo ljudje?

Madonna in Josh Fawaz FOTO: Instagram

ARIA je dejala, da se avstralski izvajalci potegujejo za pozornost "na najbolj natrpanem trgu v zgodovini" in da je "ne zanima promocija ali praznovanje uspeha glasbe, ustvarjene z umetno inteligenco, ki ne vsebuje človeške umetnosti". V skladu z novimi pravili se lahko še vedno uporablja pomoč umetne inteligence, vendar morajo pesem napisati ljudje in izvajati glavni vokal ter primarne instrumente. Nova pravila ARIA imajo tudi precej ostre posledice. Organizacija lahko skladbo odstrani z lestvice, spremeni njen položaj ali celo odvzame že podeljeno priznanje. Izvajalci oziroma njihovi zastopniki pa imajo možnost, da se na odločitev pritožijo in predložijo dokaze o nastanku skladbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V začetku letošnjega leta je bila predelana Madonnina pesem prepovedana tudi na švedskih glasbenih lestvicah. Julija pa je Mednarodna zveza fonografske industrije (IFPI) sporočila, da bodo smernice za umetno inteligenco uvedene v Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in jugovzhodni Aziji za uporabo na njihovih uradnih lestvicah. Izvršna direktorica ARIA Annabelle Herd je dejala: "Te spremembe odražajo našo namero, da ostanemo dinamični in spodbujamo človeško naravo umetnosti v tem, kar je, milo rečeno, hitro razvijajoč se prostor." In dodala: "Umetniki pri svojem delu že uporabljajo orodja umetne inteligence, lestvice se lahko in bi se morale razvijati, da bi to omogočile, toda glasba, ki jo na veliko ustvarjajo storitve, zgrajene na posnetkih umetnikov, je druga stvar. Lestvica, ki nagrajuje nelicencirano produkcijo umetne inteligence, bi spodkopala samo osnovo posnete glasbe, ki jo predstavljamo." Izvajalci bodo morali prijaviti uporabo umetne inteligence, ko bodo pesem predložili za uvrstitev na lestvico.

Anthony Albanese FOTO: Profimedia

Julija letos je avstralski premier Anthony Albanese obljubil "najmočnejšo možno zaščito" pred umetno inteligenco za avstralske ustvarjalce. Albanese je obljubil, da bodo pisatelji in glasbeniki lahko izbirali, ali in kako bo njihovo delo uporabljeno pri usposabljanju umetne inteligence, in dejal, da bi bila to "kraja", če bi ustvarjalci izgubili ta nadzor in ne bi bili plačani za njegovo uporabo.