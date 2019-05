Avstralski DJ Adam Sky umrl v tragični nesreči na Baliju

Po poročanju tujih medijev je v svojem 43. letu starosti umrl avstralski DJ Adam Sky. Nine Newsporoča, da je želel pomagati prijateljici, ki naj bi s terase padla nekaj metrov v globino in se poškodovala, a je sam pri tem trčil ob steklena vrata, ki so se razbila. Vreznine so bile tako močne, da je po veliki količini izgubljene krvi umrl.