Avstrija dala ultimat: Ne bomo gostili Evrovizije, če ne bo Izraela

Avstrija prihodnje leto ne bo gostila Evrovizije, če na njej ne bo Izraela, sta sporočila kancler Christian Stocker in generalni sekretar vladajoče Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Alexander Pröll . Kot poroča Euronews , bi Evropska radiodifuzna zveza (EBU) avstrijski javni radioteleviziji ORF v primeru tako pozne odpovedi gostitve dogodka lahko naložila kazen v višini 40 milijonov evrov.

Bi se lahko zgodilo, da Evrovizija prihodnje leto ne bo v Avstriji?

Odločitev sledi napovedi EBU, da bodo njene članice na novembrskem zasedanju glasovale o tem, ali Izrael lahko sodeluje na priljubljenem glasbenem tekmovanju ali ne. Odločitev bo sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic. Izrael bo moral na glasovanju za nastop na prihodnjem tekmovanju na Dunaju prejeti vsaj 51 odstotkov glasov.

Zaradi vojne v Gazi je Izrael deležen vse večjega pritiska nekaterih držav, ki tekmujejo na Evroviziji. Zaradi tega so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju.

V prvi vrsti tistih, ki nasprotujejo sodelovanju Izraela, je Slovenija, ki je že podala uradno stališče, da na Dunaj ne bo poslala svojega predstavnika oziroma predstavnice, če bo tam Izrael. Podobno stališče so zavzeli tudi v Španiji, na Islandiji, Irskem in Nizozemskem.