Avstrija dala ultimat: Ne bomo gostili Evrovizije, če ne bo Izraela

Dunaj, 10. 10. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 15 minutami

Po lanski zmagi Avstrije na tekmovanju za pesem Evrovizije je gostitev priljubljenega glasbenega tekmovanja pripadla naši severni sosedi. Po interni odločitvi, da bo tekmovanje potekalo na Dunaju, pa so iz Avstrije zdaj sporočili, da Evrovizije v primeru diskvalifikacije Izraela ne bodo gostili. V tem primeru bi ORF lahko doletela visoka kazen.

Avstrija prihodnje leto ne bo gostila Evrovizije, če na njej ne bo Izraela, sta sporočila kancler Christian Stocker in generalni sekretar vladajoče Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Alexander Pröll. Kot poroča Euronews, bi Evropska radiodifuzna zveza (EBU) avstrijski javni radioteleviziji ORF v primeru tako pozne odpovedi gostitve dogodka lahko naložila kazen v višini 40 milijonov evrov.

Bi se lahko zgodilo, da Evrovizija prihodnje leto ne bo v Avstriji?
Bi se lahko zgodilo, da Evrovizija prihodnje leto ne bo v Avstriji? FOTO: Profimedia

Odločitev sledi napovedi EBU, da bodo njene članice na novembrskem zasedanju glasovale o tem, ali Izrael lahko sodeluje na priljubljenem glasbenem tekmovanju ali ne. Odločitev bo sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic. Izrael bo moral na glasovanju za nastop na prihodnjem tekmovanju na Dunaju prejeti vsaj 51 odstotkov glasov.

Zaradi vojne v Gazi je Izrael deležen vse večjega pritiska nekaterih držav, ki tekmujejo na Evroviziji. Zaradi tega so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju.

V prvi vrsti tistih, ki nasprotujejo sodelovanju Izraela, je Slovenija, ki je že podala uradno stališče, da na Dunaj ne bo poslala svojega predstavnika oziroma predstavnice, če bo tam Izrael. Podobno stališče so zavzeli tudi v Španiji, na Islandiji, Irskem in Nizozemskem.

Je pa nemški kancler Friedrich Merz pred dnevi napovedal, da bo Nemčija - sicer članica skupine držav velikih pet, ki v proračun Evrovizije namenijo največ denarja - v primeru diskvalifikacije Izraela razmislila o sodelovanju.

Kot poroča Euronews, naj bi EBU Izraelu sicer "neuradno" namignil, naj se začasno umakne s tekmovanja. Prav tako obstaja možnost, da bi v primeru, da ostanejo na tekmovanju, izraelski predstavniki in predstavnice morali nastopiti pod t. i. nevtralno zastavo. Takšna praksa je v uporabi na olimpijskih igrah, kjer denimo ruski športniki in športnice prav tako nastopajo pod nevtralno zastavo.

KOMENTARJI (7)

Antoniozmaj
10. 10. 2025 09.08
+1
vsaj ne bomo gledali raznih bradatih žensk...pevk
ODGOVORI
1 0
Ana15
10. 10. 2025 09.07
-1
Vsaj nekdo normalen.
ODGOVORI
0 1
progresivnidaveknastanovanja
10. 10. 2025 09.05
+1
avstijci so se na judih učili pokolov, sedaj pa ne zmorejo brez njih : )
ODGOVORI
2 1
Ročak
10. 10. 2025 09.05
+0
Super ideja!
ODGOVORI
1 1
sabro4
10. 10. 2025 09.01
+3
tudi če ukinete to mavrično šarado, ne bo nobene šjode...
ODGOVORI
4 1
Diabloss
10. 10. 2025 09.00
+0
Izraelci pa so dobrodošli imli bodo vse gratis
ODGOVORI
1 1
Hugh_Mungus
10. 10. 2025 08.58
+7
Waw še Netanjahuja in Bengvira naj posebej gostijo. A to so čist ubrisnai al kaj?
ODGOVORI
8 1
