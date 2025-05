Izrael je zastopala pevka Juval Rafael s pesmijo New Day Will Rise.

Po seriji presenetljivih razglasitev točk televotinga, ko sta favorizirani Švedska in Francija prejeli občutno manj točk, kot so narekovale napovedi, sta ostali dve državi - Izrael in Avstrija, ki je vodila po prvem delu tekmovanja, ko so bile razglašene točke strokovnih žirij. Operni pevec JJ je na olajšanje mnogih na koncu le osvojil tudi zadostno število točk s strani ljudstva in zmagal. Prva tri mesta so tako pripadla Avstriji s 436 točkami, Izraelu s 357 točkami in Estoniji s 356 točkami.

"Avstrija ni le zmagala, rešila je srce in dušo Evrope," so se strinjali številni na spletu in dodali, da so v odločilnih trenutkih pesti močno stiskali za Avstrijca, četudi ta ni bil njihov osebni favorit. Napetost je bilo moč čutiti tudi med preostalimi tekmovalci in gledalci v dvorani.