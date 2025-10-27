Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na Evroviziji

"Že zaradi naše zgodovine tega nikoli ne bi podprl," je v luči avstrijske odgovornosti za holokavst v pogovoru dodal avstrijski kancler. Kot je še menil, razprava o udeležbi Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije meče senco na samo prireditev. "Z veseljem se bomo predstavili kot odprta država gostiteljica," je še napovedal Christian Stocker .

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je po mirovnem načrtu in prekinitvi ognja na območju Gaze preklicala za november napovedano spletno glasovanje vseh članic EBU glede sodelovanja Izraela, bo pa razprava o tem potekala na redni generalni skupščini zveze, ki bo 10. decembra.

Nekatere države, kot so Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska, so predhodno zagrozile z bojkotom, če bo na evrovizijskem tekmovanju nastopil Izrael, ki je zanje odgovoren za trpljenje palestinskega ljudstva na območju Gaze.

Stocker v pogovoru za dpa ni komentiral preteklih navedb, da naj bi avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki jo vodi, v ozadju celo pritiskala na avstrijsko radiotelevizijo ORF, da se v primeru izključitve Izraela umakne kot organizator dogodka. Generalni direktor ORF Roland Weissmann je v nedavnem pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA glede tega pojasnil, da sodelovanje na Evroviziji vključuje tudi to, da mora zmagovalec gostiti naslednje tekmovanje, za katerega po njegovem velja, da "ni politični, ampak glasbeni dogodek".

Kot je še povedal Weissmann, je zanj jasno, da Izrael mora sodelovati na evrovizijskem tekmovanju, kar namerava doseči tudi z rednimi pogovori s članicami EBU in s prepričevanjem tistih, ki so zagrozile z bojkotom v primeru sodelovanja Izraela. "To je čas diplomacije – pred in za kulisami," je navedel direktor ORF.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s skladbo Wasted Love na tekmovanju za pesem Evrovizije v švicarskem Baslu, bo prihodnje leto Avstrija gostila 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. 12. in 14. maja bosta na Dunaju potekala polfinalna izbora, veliki finale bo 16. maja.