Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na Evroviziji

Dunaj, 27. 10. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , E.M.
32

Avstrijski kancler Christian Stocker je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa odločno podprl sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2026 na Dunaju. Kot je poudaril, bi bila izključitev Izraela po njegovem mnenju usodna napaka.

"Že zaradi naše zgodovine tega nikoli ne bi podprl," je v luči avstrijske odgovornosti za holokavst v pogovoru dodal avstrijski kancler. Kot je še menil, razprava o udeležbi Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije meče senco na samo prireditev. "Z veseljem se bomo predstavili kot odprta država gostiteljica," je še napovedal Christian Stocker.

Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije.
Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. FOTO: AP

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je po mirovnem načrtu in prekinitvi ognja na območju Gaze preklicala za november napovedano spletno glasovanje vseh članic EBU glede sodelovanja Izraela, bo pa razprava o tem potekala na redni generalni skupščini zveze, ki bo 10. decembra.

Nekatere države, kot so Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska, so predhodno zagrozile z bojkotom, če bo na evrovizijskem tekmovanju nastopil Izrael, ki je zanje odgovoren za trpljenje palestinskega ljudstva na območju Gaze.

Stocker v pogovoru za dpa ni komentiral preteklih navedb, da naj bi avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki jo vodi, v ozadju celo pritiskala na avstrijsko radiotelevizijo ORF, da se v primeru izključitve Izraela umakne kot organizator dogodka. Generalni direktor ORF Roland Weissmann je v nedavnem pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA glede tega pojasnil, da sodelovanje na Evroviziji vključuje tudi to, da mora zmagovalec gostiti naslednje tekmovanje, za katerega po njegovem velja, da "ni politični, ampak glasbeni dogodek".

Kot je še povedal Weissmann, je zanj jasno, da Izrael mora sodelovati na evrovizijskem tekmovanju, kar namerava doseči tudi z rednimi pogovori s članicami EBU in s prepričevanjem tistih, ki so zagrozile z bojkotom v primeru sodelovanja Izraela. "To je čas diplomacije – pred in za kulisami," je navedel direktor ORF.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s skladbo Wasted Love na tekmovanju za pesem Evrovizije v švicarskem Baslu, bo prihodnje leto Avstrija gostila 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. 12. in 14. maja bosta na Dunaju potekala polfinalna izbora, veliki finale bo 16. maja.

Mind Tree: glasba kot odziv na stanje duha v družbi

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mali.mato
27. 10. 2025 11.10
+1
Že včeraj sem želel nekaj napisati, saj mi je področje bolj poznano kot mnogim kvazi komentatorjem in razsvetljencem, pa nisem mogel. Predragocen je bil Aco, da bi ga mešal skupaj z Romi. Tako lep človek, spoštljiv, prijazen in vedno nasmejan. Razdajal se je in vedno si se ob njem počutil vrednega. Vsakemu je vedno namenil svoj čas. Pogrešal te bom in hvala ker si se vedno znal pošalit. Predvsem pa smo ga vsi v mlajši generacije gledali kot idola. Vendar, ko sem pa prebral zapis na FB od Tamare Vonte, kako se trudi za Rome, se mi je pa bruhnilo. Stanje je katastrofalno - zaradi zagovornikov kot je omenjena gospa. Klical sem jo na pogovor večkrat, pa ni imela časa. V raznih vladnih in nevladnih skupinah sem poročal o katastrofalnem stanju, pa so me zasmehovali... Sam se 7 let trudim, najprej s tem, da sem za njimi začel pobirati smeti, potem sem začel s poučevanjem verouka in kasneje s tem, da skrbim, da imajo prevoz v srednjo šolo in službo, danes pa v glavnem pomagam pri iskanju službe. Ja, nekaj je Bogu hvala tudi takih, za kar je potrebno ogromno truda - to vedo redki. Nekaj, mogoče 10 % je takšnih, ki se zares trudijo in živijo pošteno. V naselju Žabjak Brezje mogoče 5 družin. Iskreno sem ponosen na njih. 60 % je takih, ki se nič ne trudijo in izigravajo sistem in in ostalih 30 % je kriminalcev, ki bogatijo na račun izsiljevanja, varščin, drog, orožja, ulomov itd... V Romskem naselju so katastrofalne razmere, pa ne samo po krivdi države in politike, za katere ne bi izgubljal besed, ker je ena stran slabša od druge. Oni so pripeljali, da je stanje kakršno je. Levi, ker se ob njih delajo čiste in humane in zagovornike človekovih pravic ter na drugi strani desni, ki z romi povezujejo ljudi ob sovraštvu, nacionalizmu in nestrpnosti... Vmes so pa Romi, ki imajo v krvi, da se prilagodijo njim najbolj udobnim razmeram. Vsi, ki se trudimo, pa naj bo Drpd, CŠOD in ostali vidimo, da je iz leta v leto vedno težje. Vsako leto s skupnimi močmi uspe kakšen posameznik, več pa ne. Vrednota ni delo, vrednota ni spoštovanje, vrednota ni sodelovanje, vrednota ni niti meddružinska kaj šele medsoseska pomoč. Najboljši so v sodelovanju pri organizranju roparskih pohodov, tukaj še uspejo sodelovat, da pa bi si med seboj pomagali, pa jim ni blizu. In družba, ki si ne želi sama pomagat, jim tudi drugi ne moremo. Toliko nehvaležnosti kot je med njimi, še nisem srečal nikjer. Dejstvo je tudi to, da imam sam 20 Romov na seznamu, ki si želi službe, pa za njih ne obstajajo službe. Komunala vsako leto da možnost dodatnim dvema. V dveh letih jih je bilo 16 uspešno zaposlenih od tega jih dela še 10. Težko je. Težko je delodajalcem težko je Romom in hudo je, ko vidiš, da vsak ki gre delat dobi družina v skupni proračun 100-200€ manj, kot če ne bi delal. Hudo mi je za vse tiste mlade in delavne Rome, ki bodo sedaj diskriminirani - upam, da bo tega čim manj in vesel sem za vse tiste, ki jim bo upam roka pravica končno pokazala, da za človeka je najbolje, da je koristen. V kolikor človek ni koristen družbi in družini je destruktiven. Destruktiven družbi in družini. Tako smo priča mladoletnim ali mladostnikom, ki nimajo nobenega smisla. In nesmiselnost ubija. Žal je ubila Acota. Sem proti vsem tistim, ki ne spoštujejo. Zato grem jutri na shod in vabim tudi tebe, da greš!
ODGOVORI
1 0
mali.mato
27. 10. 2025 11.10
Bravo! Še so na svetu pametni ljudje.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 11.03
Zelo simpatičen
ODGOVORI
0 0
Omizje
27. 10. 2025 11.02
+2
ukint ta afengunc
ODGOVORI
2 0
Vrhovni poveljnik
27. 10. 2025 11.01
+2
Avstrijci in Nemci imajo kolektivno krivdo zaradi ww2, zato zdaj podpirajo genocidno ravnanje Izraela. Ogabno.
ODGOVORI
3 1
devlon
27. 10. 2025 11.01
vemo, kaj si Avstrijci mislijo o Judih... po mojem ima stric eno agendo za njih..presenečenje
ODGOVORI
0 0
Matej008
27. 10. 2025 10.54
+4
Logično, če pa je glavni sponzor te maškarade izraelsko podjetje Moroccanoil. Sicer pa dvoličnost. Če so izključili Rusijo, potem bi morali tudi izrael.
ODGOVORI
4 0
sh4dyl4dy
27. 10. 2025 10.48
-3
Bravo Avstrija!
ODGOVORI
4 7
Blue Dream
27. 10. 2025 10.48
+8
Bojkotirat to Židovizijo ni druge
ODGOVORI
10 2
mertseger
27. 10. 2025 10.56
+1
Ne žalit ždov, zionizem je rak židovstva.
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
27. 10. 2025 10.46
+7
izralci lahko sodelujejo na evfoviziji, afroviziji in na azioviziji, kjer jim pač paše
ODGOVORI
7 0
4BIDEN
27. 10. 2025 10.47
-1
v izraelu je kura znesla jajce, to je zibelka človeštva
ODGOVORI
3 4
slim386
27. 10. 2025 10.58
+2
To jim je bilo obljubljeno pred 3000 leti
ODGOVORI
2 0
Vrhovni poveljnik
27. 10. 2025 11.04
+1
Zibelka človeštva je centralna Afrika, razen za vas SDS runkeljne, ki so vas izvalile kokoši.
ODGOVORI
1 0
Rains
27. 10. 2025 10.45
+7
Ga imajo Izraelci že na plačilni listi izgleda. 😂
ODGOVORI
8 1
Grickoficko
27. 10. 2025 10.45
+5
A celo usodna napaka. Ne moreš verjet. Kaksne mevze haha
ODGOVORI
6 1
Blue Dream
27. 10. 2025 10.42
+1
A zlate zobe so jim že vrnl?
ODGOVORI
4 3
Anion6anion
27. 10. 2025 10.39
+3
Židovski kovin deluje
ODGOVORI
5 2
jank
27. 10. 2025 10.38
+5
Kaj ima politika pri tem? O tem odločajo nacionalne televizije držav udeleženk. Zakaj pa ta avstrijski kancler ni za nastop Rusije in Belorusije? Zakaj je samo samo za Izrael, ki izvaja genocid? So ga judovski mogotci dobro nagradili? Če bo dovoljeno nastopiti Izraelcem, bodo zmagali, ne oziraje, kakšna bo pesem. Že letos so kupili drugo mesto, vedimo, da bodo naslednje leto šli še dlje, do prvega mesta. Če bo Izrael tam, upajmo, da Slovencev tam ne bo.
ODGOVORI
9 4
Pamir srebrni.
27. 10. 2025 10.29
-3
Vse čestitke.
ODGOVORI
4 7
natas999
27. 10. 2025 10.25
-3
dejte se mal umiriti s temi palestinci
ODGOVORI
5 8
natas999
27. 10. 2025 10.24
-3
to mi deli
ODGOVORI
4 7
foxterier
27. 10. 2025 10.16
+15
če pravi da "ni politični, ampak glasbeni dogodek" zakaj Rusi ne smejo sodelovati???
ODGOVORI
16 1
GlasModrosti
27. 10. 2025 10.15
+12
Očitno Izrael podkupuje tudi evropske in ne le ameriških politikov.
ODGOVORI
15 3
