Avtomobili potujejo že 42 let

Vaše pesmi navdihujejo vrsto generacij, kako gledate na zapuščino in na dejstvo, da vaši mlajši oboževalci dejansko ne morejo do starih albumov, ki so izšli zgolj na LP-ju, kaseti ali CD-ju, pa jih že zdavnaj ni več na voljo?

Avtomobili so ob 42-letnici kariere izdali dvojno vinilno ploščo in zgoščenko Potujemo (1984–2024) z največjimi uspešnicami.

Marko: Kompilacija je izšla na pobudo založbe in prijateljev Marka Prpiča, Bojana Horvata in Jerneja Veneta . Pa tudi sam mislim, da je bil čas za nekaj takega, za nekakšen zgoščen vodnik po naši glasbeni poti. To vedno pride prav. Je pa na nek način bilo težko narediti izbor. Opiral sem se na podatke o poslušanosti in na svoj občutek.

Ob 40-letnici ste izdali album Sijaj in pokazali, da kreativno še vedno sijete, letos pa je 40-letnica vašega prvenca Mjesec je opet pun . Kakšno razmišljanje vas je privedlo do dvojne "best of" plošče Potujemo (1984–2024), po kakšnem ključu ste izbrali pesmi?

Marko: Naši zadnji albumi so dosegljivi na pretočnih platformah, najbrž je bolj problem s prvimi, a kot sem videl, so tudi ti dosegljivi na spletu v celoti ali pa deloma. Mislim, da vsakdo, ki hoče priti do naše glasbe, nima velikih težav. Jaz sem seveda pristaš klasičnih nosilcev zvoka, v fizični obliki. Vsaka plošča je zame tudi oblikovno pomembna. S tem sem pač odraščal. Tudi digitalne knjige se mi ne zdijo enake kot tiste, natiskane na papirju.

Prva dva albuma sta bila v produkciji Mira Tomassinija in Tomaža Domicelja, Punce izginjajo v noč je (za vas) dokaj netipična novovalovska poskočnica, tipičen "Avtomobili" zvok ste našli nato z Mirkovo produkcijo, sta prva dva albuma kaj manj "vaša" glede na to, da ste imeli produkcijsko pomoč drugih glasbenikov?

Marko: Vloge producentov so lahko zelo različne. Od tega, da so plošče dobesedno kreacije producentov in so glasbeniki zgolj kulisa, do res minimalističnih posegov. Oba, tako Miro kot Tomaž, sta spoznala, da so naše ideje že oblikovane in nima smisla posegati v njih, da je treba zgolj poskrbeti, da se korektno prenesejo na snemalni trak. Najradikalnejši poseg je bil Tomažev, ko je predlagal na nekaj skladbah sodelovanje ženskih spremljevalnih vokalov. Tako da se mi plošče, na katerih ni Mirko producent, ne zdijo nič manj naše.

V osemdesetih so nekateri časopisi o vas pisali, da ste zelo kakovostni, a da nimate večjega hita, čeprav je dejstvo, da se nikoli niste "metali" v ospredje. Vaše pesmi so za tiste, ki vas imajo radi, lahko vse uspešnice oz. kako pa sami gledate na to?

Marko: Ah, uspešnic ne delajo glasbeniki, uspešnice delajo trg in mediji. Kakovost glasbe in uspešnost nista sopomenki. Če bi bilo tako, bi recimo Tomaž Pengov bil prav zanič glasbenik.