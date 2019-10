'Avtorskega materiala imam veliko, navdih pa še kar vre iz mene'

Jan pravi, da navdih kar vre iz njega ter da je strast do ustvarjanja v njegovem primeru zelo težko ustaviti. Ima le 22 let in ustvarja iz svoje duše – je namreč popolni glasbeni samouk, nikoli ni obiskoval glasbene šole. Prvo skladbo je objavil letos aprila ('Le spomin'), zdaj pa predstavlja novo pesem Za vedno.

"Navdihnila me je neizčrpna tema večplastnosti odnosov, predvsem odnos moški-ženska. Ljubezen kot taka predstavlja univerzalno moč tako na samem začetku kot tudi, ko se nekaj lepega konča. Pesem ni osebno izpovedna," je povedal 22-letni Jan Potrč o pesmi Za vedno. Kitara je sicer Janova zvesta spremljevalka, obvlada pa tudi igranje bobnov in klaviatur. Vsa njegova glasba je avtorska – od ideje do končne izvedbe, celo produkcije in masteringa. Kitara je Janova zvesta spremljevalka. FOTO: Luka Mesec Kljub temu da ima Jan malce 'glavo v oblakih', zelo trdno stoji na tleh: "Stojim za tem, kar delam, in predvsem vedno verjamem vase." Pri slogu ostaja zvest samemu sebi, spogleduje pa se z glam, alternativnim in pop rockom: "Predvsem pa delam na lastnem slogu in vsekakor ostajam zvest samemu sebi ter svoji inspiraciji."