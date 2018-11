Axl Rose: Freddie je bil najboljši vseh časov!

"Zame je to lahko vprašanje. Queen so najboljša skupina in Freddie je največji frontman vseh časov. Odlični so, ker so obvladali tako veliko različnih slogov," je razložil Axl Rose o tem, kdo je njegov najljubši frontman vseh časov.

Gunsi so nedavno morali skrajšati koncert v Abu Dhabiju, ker je Rose zbolel, sicer pa je v enem redkih intervjujev Axl izdal, da si je vedno želel koncertirati v New Yorku."Ko smo igrali na hollywoodski klubski sceni, smo si želeli biti v New Yorku. Tam smo tekom let imeli veliko nastopov, kamor me veže tudi veliko spominov," je povedal.