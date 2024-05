Baby Lasagna po preboju v finale Evrovizije: Kot da živim življenje nekoga drugega

Finale Evrovizije na Švedskem je vedno bližje, nestrpno pa ga pričakujejo na Hrvaškem, saj se Baby Lasagna po polfinalnem nastopu drži v samem vrhu stavnic, ki mu napovedujejo zmago. 28-letnik, s katerim je pesem Rim Tim Tagi Dim pela cela dvorana, je v prvem odzivu na družbenem omrežju delil posnetek tega trenutka, ob njem pa pripisal, da si ni predstavljal, da se bo to zgodilo, ko je pisal pesem.

"Spominjam se trenutka, ko sem v svoji majhni sobici pisal pesem Rim Tim Tagi Dim. Nisem si mogel niti predstavljati, da se bo to zgodilo. Še vedno imam občutek, da živim življenje nekoga drugega. Hvala za ta trenutek, bil je uresničitev sanj. Hvala za vedno," se je ob ogledu posnetkov nastopa čustveno odzval 28-letnik. Posnetek njegovega nastopa je eden najbolj gledanih evrovizijskih nastopov in je na uradni evrovizijski Instagram strani dosegel že več kot tri milijone ogledov in več kot 105.000 všečkov. Tudi profil pevca je po nastopu eksplodiral, saj ima zdaj že več kot 100.000 sledilcev.