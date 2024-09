Baby Lasagna: Poskočni Marko s posebno gostjo Raiven

OGLAS

Baby Lasagna je maja s skladbo Rim Tim Tagi Dim za las zgrešil evrovizijsko zmago v Malmöju, a je bil pravzaprav moralni zmagovalec, saj si je večina ljubiteljev Evrovizije najbolj zapomnila in norela prav ob njegovi poskočni uspešnici, kar je bilo očitno tudi v samem finalnem izboru.

Baby Lasagna, 29-letni Marko Purišić, je v Kinu Šiška imel premierni samostojni nastop v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Skromni Marko, ki je medtem v domači Hrvaški zavrnil denarno nagrado ter jo poklonil v dobrodelne namene, je poleti pridno nastopal na festivalih, od domačega Sea Stara v Umagu (od koder tudi prihaja), pa vse do novosadskega Exita in našega Pivo in cvetje v Laškem. Sami nastopi pa seveda zahtevajo določeno število pesmi, zato se je Marko z ekipo potrudil, da jih naredijo po svojih močeh, vse pa so nekako "evrovizijsko" poskočne, himnične, moderne, elektronske, v specifičnem žanru, ki ga je lani začel propagirati Finec Käärijä s pesmijo Cha Cha Cha. Oba se gibljeta nekje med synth popom, rapom in elektroniko, kar je oceane daleč od folk metal zasedbe Manntra, katere član je bil Marko pred leti.

Koncert, na katerega so prišli tako evrovizijski navdušenci kot družine z majhnimi otroki, je bil razprodan. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Prvi samostojni koncert v Sloveniji, v ljubljanskem Kinu Šiška, je bil tako razprodan dan pred nastopom, nanj pa so prišli tako evrovizijski navdušenci kot družine z majhnimi otroki. Netipično koncertna publika, v prvi vrsti je bila celo gospa iz daljne Minnesote, je sprva dobila za predjed evrovizijska finalista, Estonca Puuluup, ki prisegata na talharpe, tradicionalni vikinški instrument, ki deluje kot prikladno orodje za premagovanje krize srednjih let ali pač nekaj, kar "vžge" tudi ob tabornem ognju s humornimi vložki vred.

Marko je z zasedbo predstavil pesmi s prihajajočega prvenca Demons and Mosquitos. FOTO: Miro Majcen icon-expand

A vsi s(m)o bili na trnih predvsem za glavno atrakcijo večera, ko je dvajset minut čez 21. uro na oder po uvodnih taktih, plesu dima in reflektorjev, priskaljal Baby Lasagna s člani svoje zasedbe, v črno-rdeči modni kombinaciji, v črnih kratkih hlačah, svetleče-usnjenega videza, ozaljšanih z mini verigami. Za vse omenjeno je seveda poskrbela Markova izvoljenka Elizabeta, ki skrbi za njegovo vizualno podobo.

Okoli uro trajajoč nastop je bil vulkan odrske energije in poskočnih ritmov. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Večer so začeli s pesmijo Hypocritical. "Kako smo, Elizabeta nam je napravila naš novi 'look', ne vem zakaj, a danes sem nekaj živčen, pred prvim samostojnim nastopom v Ljubljani," se je nekako skromno in simpatično k navdušenem avditoriju razprodane dvorane obrnil Marko.

Marko gre za svoje oboževalke tudi na kolena ... FOTO: Miro Majcen icon-expand

Nadaljeval je z IG Boi, Good Boy, Stress, Less Than Great, And I, Dopamin, Baila, Demons in Biggie Boom Boom. Večina pesmi, ki bodo tudi na prvencu Demons and Mosquitos, je energijsko sočnih, ritmično poskočnih, da občinstvo spodbudijo k poskakovanju in ponavljajočemu prepevanju refrenov. Je pa očitno, da je Marko oboževalec zasedb, kot so Rammstein, Pain ali Gorillaz, saj nekatere skladbe očitno vlečejo na določene pesmi že omenjenih zasedb.

Raiven, ki je zapela pesmi Veronika in Mama, je bila posebna gostja večera. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kot češnja na vrhu torte navdušenja zbranega občestva je Marko najavil še gostjo presenečenja, ko je na oder prišla njegova evrovizijska kolegica Raiven, da je zapela Veroniko in novo skladbo Mama. "Veseli me, da bom ta oder okusila že pred svojim decembrskih koncertom tukaj," je povedala pevka, ki je po obeh izvedbah doživela ekstatičen odziv in krike navdušenja.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen























Baby Lasagna icon-picture-layer-2 1 / 13