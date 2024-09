Baby Lasagna s prizori pogreba prestrašil svoje oboževalce

OGLAS

Nekdo je nekoč rekel, da ne obstaja slaba reklama in kot kaže je Baby Lasagna pri promociji svoje zadnje pesmi imel v mislih prav to. Mladi pevec je pri svoji zadnji pesmi uporabil izjemno zanimiv način promocije, s katerim pa je močno prestrašil oboževalce.

Letošnji hrvaški evrovizijski predstavnik je na svojem Instagramu objavil črno fotografijo, ob njej pa pripisal: "RIP (počivaj v miru), Baby Lasagna." Poleg je dodal še datum 30. avgust, datum izdaje nove pesmi, a njegovi sledilci so objavo vzeli preveč zares. Zvezdnik je kasneje opis spremenil in pustil zgolj naslov pesmi in datum, v naslednji objavi pa razložil, da je z njim vse v redu.

V videospotu za pesem Biggie Boom Boom je namreč uprizoril svoj pogreb, zato je prizore iz spota uporabil tudi pri objavi na družbenih omrežjih. Pesem je takoj po objavi že zbrala številne oglede in navdušene odzive njegovih oboževalcev, ne le na Hrvaškem, temveč tudi v Sloveniji.

Kot je 29-letnik razkril dan pred objavo pesmi, ima nedavno izdana skladba zanj prav poseben pomen. "Biggie Boom Boom je pesem, ki je bila napisana 31. marca 2023 in čutil sem, da bi lahko bila več kot le pesem – projekt. Zato se mi zdi, da moram z vami deliti, kako posebna je zame. Kako strašljiva in vznemirljiva. Z njo se je vse skupaj začelo," je dejal na Instagramu in dodal: "Pesem je zapeta z vidika tesnobe in videospot je morda temen, a na koncu, kot boste videli, obstaja luč, izhod in upanje. Želim si, da bo pomagala vsem, ki se borite s kakršnimi koli težavami. Vedite, da ste mi dali ogromno in upam, da vam bom skozi glasbo to lahko vrnil."

