Baby Lasagna: Sram me je bilo pred prijatelji, skoraj sem opustil glasbo

Po zaslugi nastopa na letošnjem izboru za Evrovizijo in končne druge uvrstitve, čeprav so mu stavnice in številni oboževalci napovedovali zmago, se je izstrelil med zvezde. Danes ga pozna cela Evropa. A kdo je Marko Purišić iz Umaga, kmalu ne bi vedel nihče, če bi se mladi Hrvat pred leti odločil, da opusti svoje sanje o glasbeni karieri.

Kot je povedal, se je počutil neumno, saj mu ni sprva ni uspevalo po načrtih. "Ustvarjal sem glasbo, vsi so imeli službo, jemali so kredite, kupili stanovanje, avto, imeli so velike načrte. Počutil sem se kot zguba, doma sem delal glasbo in mislil, da mi bo nekoč uspelo. Skoraj sem že obupal, hotel sem si poiskati službo in si govoril, da moram opustiti to. Počutil sem se kot bedak, vsi so šli naprej z življenjem in sam sem bil edini, ki je počel enako kot v srednji šoli," je bil iskren.