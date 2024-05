Baby Lasagna upravičil napoved stavnic: z njim je pela cela dvorana

Prvi polfinalni večer izbora za pesem Evrovizije je dvignil ogromno prahu. Poleg tega, da so se v finale uvrstile vse nekdanje države kraljevine SHS, je največ navdušenja požel prav nastop Baby Lasagne. Hrvaški predstavnik je že vse od zmage na Dori ves čas v samem vrhu evrovizijskih stavnic, navdušenje občinstva pa je upravičil tudi s svojim nastopom. Z njim je namreč pela in plesala cela dvorana.

V Areni Malmö se je v torek zvečer odvil prvi polfinalni večer za pesem Evrovizije, ki je na Balkanu poskrbel za pravo evforijo. Ne le, da so se v finale uvrstile vse tri države nekdanje skupne kraljevine SHS, torej Srbija, Hrvaška in Slovenija, največ navdušenja je absolutno požel hrvaški predstavnik.

Priljubljeni Baby Lasagna je na Švedskem poskrbel, da je upravičil svoj sloves favorita evrovizijskih stavnic, na katerih kraljuje, vse odkar je zmagal na hrvaškem izboru Dora. Ko je kot sedmi stopil na veliki oder, je v dvorani zavreščalo. Večtisočglavo občinstvo je z njim prepevalo in plesalo od začetka do konca pesmi Rim Tim Tagi Dim, kar je razvidno s številnih posnetkov, ki krožijo po družbenih omrežjih. "Kot bi množica oboževalcev prišla na njegov koncert in ne na tekmovanje za pesem Evrovizije," je mogoče prebrati o vzdušju, ki ga je v Areni ustvaril mladi Hrvat.

28-letni zvezdnik je na koncu poskrbel za še prav poseben zaključek, s katerim si je prislužil še več simpatij občinstva. Ko se je zahvalil oboževalcem, je pomežiknil v kamero in se nasmehnil. Poleg tega se je zavpil še simpatičen 'mijav' in poskrbel za popoln zaključek vrhunskega nastopa. Posnetek njegovega nastopa je trenutno najbolj gledan evrovizijski nastop, ki je na uradni evrovizijski Instagram strani dosegel že več kot tri milijone ogledov in več kot 105.000 všečkov. Tudi profil pevca je po nastopu eksplodiral, saj ima zdaj že več kot 90.000 sledilcev.

Pevec, s pravim imenom Marko Purišić, si je s svojim nastopom seveda priboril mesto v finalu, razglašen pa je bil kot osmi po vrsti. Stavnice se pri njem, za razliko od naše Raiven, ki ji niso napovedovale uvrstitve v finale, torej niso zmotile. Ali se drugo leto evrovizijska karavana res seli v Zagreb, kot napovedujejo, pa bo jasno v soboto.

Trenutno eden najbolj priljubljenih pevcev v Evropi, ki je v ekskluzivnem intervjuju za naš portal sicer priznal, da ni pretirano rad v središču pozornosti, po nastopu miri evforijo pred sobotnim finalom. "Na vajah sem bil boljši, a to je bilo najboljše, kar ste videli," je na novinarski konferenci komentiral svoj nastop in dodal, da je moral ves čas razmišljati le o nastopu: "Spremljajo te številne kamere, kar te lahko malo omejuje, zato ne vem, kakšna je bila moja energija." S tem, da je favorit za zmago, pa se ne obremenjuje. "Enako se počutim, kot sem se počutil prej. To so samo številke in kot je rekel Kobe: Delo še ni končano. Ni še konec," je povedal.

