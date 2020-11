Baby Shark premagal Despacito in postal najbolj gledan video na Youtubu

Pesem Baby Shark – saj veste, tista simpatična otroška pesmica, ki si je po nekaj predvajanjih nikakor ne morete izbiti iz glave – so posneli v severnokorejskem izobraževalnem podjetju Pingfong in kaj kmalu je osvojila ves svet, tako otroke kot tudi njihove starše. Poleg privlačne melodije in preprostega besedila je tu še znamenita koreografija, ki jo znajo vsi otroci.

Baby Shark so naYoutube prvič naložili že pred štirimi leti in še vedno ni jasno, kdo je njen avtor. A kaj kmalu je pesem posnel desetletni korejsko-ameriški pevec Hope Segoinein postala je svetovni fenomen, predvsem med najmlajšo populacijo. Sprva je bila pesem priljubljena v južni Aziji, nato v Združenih državah Amerike in končno tudi v Evropi.

Pesem se je uvrstila tudi na britansko lestvico najbolj priljubljenih singlov, in sicer na šesto mesto, v ZDA pa je na podobni lestvici osvojila 32. mesto.

Aktualizacija otroške pesmi: motivacija tudi pri pranju rok

Pesem, ki je sicer dolga le minuto in 21 sekund, je postala svetovni hit in več kot očitno je, da so otroci nad njo zelo navdušeni. In starši? To pa je verjetno že drugo vprašanje, saj se pesem nenehno ponavlja, zato je lahko za odrasle precej naporna, pišejo tuji mediji, med drugim tudiThe Guardian. A pesem so avtorji izkoristili do obisti. Ne samo, da so izdelali kar nekaj izdelkov, ki jih je navdihnila pesem, izdali so tudi knjige in igrače, pesem pa so predstavljali na različnih televizijah.

Pesem so uporabili tudi v videu s koristnimi nasveti v času epidemije covida-19. Pesem Umijte si rokeje kot nekakšno nadaljevanje izvirne različice, v njej pa otroke spodbujajo k pravilnemu umivanju rok.