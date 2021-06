Skupini Backstreet Boys in NSYNC združili moči

Back-Sync, zasedba sestavljena iz članov nekoč priljubljenih fantovskih skupin Backstreet Boys in NSYNC, žanje uspehe. Po razprodanem uvodnem nastopu so člani navdušeno dejali, da želijo svojo pot nadaljevati na odrih Las Vegasa, ne izključujejo pa niti turneje, ki bi razveselila zveste oboževalce.

Na uvodnem nastopu skupine, ki se je združila iz dveh nekoč izjemno priljubljenih zasedb Backstreet Boys in NSYNC, je bilo zanimanje občinstva izjemno. Fantje so nastopili v Los Angelesu in s tem poželi obilo pozitivnih komentarjev. AJ McLean in Nick Carter ter Joey Fatone in Lance Bass so razprodali uvodni nastop združene zasedbe, ki sedaj deluje pod imenom Back-Sync.

Backstreet Boys in NSYNC skupaj na odru (z leve proti desni): Lance Bass, Nick Carter, AJ McLean in Joey Fatone.

Pop zvezdniki so nasopili v sklopu dogodka, ki se je odvil med losangeleško parado ponosa, nad nastopom pa je bil najbolj navdušen ravno McLean, nekdanji član Backstreet Boysev: ''Na to smo čakali dolgo, vsi so želeli, da stopimo skupaj in se združimo, sedaj pa smo imeli to priložnost na dogodku z izjemnim namenom.'' Čeprav sta v preteklosti skupini veljali za rivala, pa obstajajo zvesti oboževalci, ki so v preteklosti poslušali glasbo obeh zasedb in so tako sedaj končno prišli na svoj račun.

Nick Carter je o sodelovanju povedal: ''Sodelovati z NSYNC-om kar 28 let kasneje kot član BSB-ja je res osvežujoče. Dinamika, ko premešaš značilnosti obeh skupin je resnično drugačna. Razburljivo je in zabavno, saj izzove različne osebnosti, ki v primarni skupini ne bi nikoli prišle na plano.''

Četverica je nastopila s hitoma I Want It That Way ter Bye Bye Bye, eden od oboževalcev pa je po nastopu komentiral, da je ravno Carter del hita NSYNC odpel tako, kot Justin Timberlake ni nikoli. Justin iz očitnih razlogov ni del združene zasedbe, McLean pa je morebitno povabilo v na novo nastalo skupino komentiral: ''Več nas je, bolj je veselo!'' Oboževalci namreč še vedno hrepenijo po turneji obeh zasedb, vendar bi za to bilo potrebno, da se na odru znova pojavi vseh deset članov. ''Trenutno to ni izvedljivo, tako da je naša četverica več, kot smo lahko sploh sanjali,'' je dodal temnolasi vokalist.

Fantje so še vedno domači v plesnih gibih, ki so zaznamovali njihove hite pred več kot 25 leti.

Vsi se strinjajo, da je njihov novi cilj čimveč nastopov, želeli bi stalnega angažmaja v Las Vegasu v upanju, da se njihovo sodelovanje v popolnosti razcveti. Če bi trenutno postavo želeli razširiti v 'superskupino' pa bi radi, da se jim pridružijo še nekateri člani fantovskih skupin iz preteklosti, te so recimo New Kids on the Block, O-Town ter 98 Degrees. ''Kdorkoli je na voljo, lahko postane del skupine,'' so še zaključili zvezdniki, ki so pred več kot četrt stoletja greli srca najstnic po celem svetu.

