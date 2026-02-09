Bad Bunny pripravil latino spektakel, Trump: Nihče ne razume niti besede

Bad Bunny je s svojim nastopom med polčasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Med 14-minutnim šovom sta se mu na zelenici stadiona Levi's pridružila Lady Gaga in Ricky Martin, oboževalce pa je močno navdušil tudi prihod Pedra Pascala, Cardi B, Karol G in Jessice Albe, ki so na prizorišču zaplesali.
Pričakovalo se je, da bo Bad Bunny, s pravim imenom Benito Antonio Martinez Ocasio, svoj nastop izkoristil kot priložnost za politično izjavo proti trenutni ameriški administraciji, a jo je namesto tega izkoristil za promocijo sporočila o ameriški enotnosti.
31-letnik, ki je bil prejšnje leto po podatkih aplikacije za pretakanje glasbenih vsebin Spotify najbolj predvajani izvajalec na svetu, se je v zgodovino zapisal kot prvi glasbenik, ki je med polčasom Super Bowla izvedel celoten koncert v španščini. Postregel je z mešanico svojih največjih uspešnic, vključno s Tití Me Preguntó, DtMF in BAILE INOLVIDABLE.
V angleščini je vendarle podal dve sporočili – prvo na oglasnem panoju z napisom "Edina stvar, močnejša od sovraštva, je ljubezen", drugo pa na nogometni žogi, ki jo je držal v roki in na kateri je bil zapisan slogan "Skupaj smo Amerika".
V besedilu ni bilo neposrednih kritik predsednika Donalda Trumpa, kar je nekatere presenetilo po njegovih dveh nagovorih ob prevzemu nagrad na grammyjih, kjer je izkoristil priložnost, da ostro spregovori proti agentom ICE. "Preden se zahvalim Bogu, bom rekel: ICE, odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je dejal pred dnevi v svojem zahvalnem govoru, ki ga je povedal večinoma v španščini in dodal: "Sovraštvo postaja močnejše s še več sovraštva. Edino, kar je močnejše od sovraštva, je ljubezen, zato, prosim, moramo biti drugačni. Če se bomo borili, se moramo boriti z ljubeznijo."
Predsednik ZDA, ki se ni udeležil letošnjega Super Bowla, je nastop Bad Bunnyja označil za polom. "To nima nobenega smisla, je žalitev za veličino Amerike in ne predstavlja naših standardov uspeha, ustvarjalnosti ali odličnosti. Nihče ne razume niti besede, ki jo ta tip govori, ples pa je ogaben – še posebej za majhne otroke, ki to gledajo po vsej ZDA in po vsem svetu", je zapisal na svoji platformi Truth Social.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.