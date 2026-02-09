Bad Bunny pripravil latino spektakel, Trump: Nihče ne razume niti besede

Bad Bunny je s svojim nastopom med polčasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Med 14-minutnim šovom sta se mu na zelenici stadiona Levi's pridružila Lady Gaga in Ricky Martin, oboževalce pa je močno navdušil tudi prihod Pedra Pascala, Cardi B, Karol G in Jessice Albe, ki so na prizorišču zaplesali.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Bad Bunny in Lady Gaga Profimedia

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Profimedia

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Profimedia

Ricky Martin Profimedia

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Profimedia

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Profimedia

Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Profimedia













Pričakovalo se je, da bo Bad Bunny, s pravim imenom Benito Antonio Martinez Ocasio, svoj nastop izkoristil kot priložnost za politično izjavo proti trenutni ameriški administraciji, a jo je namesto tega izkoristil za promocijo sporočila o ameriški enotnosti. 31-letnik, ki je bil prejšnje leto po podatkih aplikacije za pretakanje glasbenih vsebin Spotify najbolj predvajani izvajalec na svetu, se je v zgodovino zapisal kot prvi glasbenik, ki je med polčasom Super Bowla izvedel celoten koncert v španščini. Postregel je z mešanico svojih največjih uspešnic, vključno s Tití Me Preguntó, DtMF in BAILE INOLVIDABLE.

V angleščini je vendarle podal dve sporočili – prvo na oglasnem panoju z napisom "Edina stvar, močnejša od sovraštva, je ljubezen", drugo pa na nogometni žogi, ki jo je držal v roki in na kateri je bil zapisan slogan "Skupaj smo Amerika".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V besedilu ni bilo neposrednih kritik predsednika Donalda Trumpa, kar je nekatere presenetilo po njegovih dveh nagovorih ob prevzemu nagrad na grammyjih, kjer je izkoristil priložnost, da ostro spregovori proti agentom ICE. "Preden se zahvalim Bogu, bom rekel: ICE, odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je dejal pred dnevi v svojem zahvalnem govoru, ki ga je povedal večinoma v španščini in dodal: "Sovraštvo postaja močnejše s še več sovraštva. Edino, kar je močnejše od sovraštva, je ljubezen, zato, prosim, moramo biti drugačni. Če se bomo borili, se moramo boriti z ljubeznijo."