Glasba

Bad Bunny pripravil latino spektakel, Trump: Nihče ne razume niti besede

Santa Clara, 09. 02. 2026 07.50

Avtor:
E.K.
Bad Bunny je s svojim nastopom med počasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel.

Prvič v zgodovini Super Bowla je polčasni šov pripadel latino izvajalcu. Bad Bunny je navdušil z izborom svojih največjih uspešnic in presenetil s sporočilom enotnosti in ljubezni. Tokrat se namreč izjemno priljubljeni portoriški pevec ni odločil za neposredno kritiko predsednika Trumpa, ki pa kljub temu ni bil navdušen nad njegovim nastopom. Označil ga je za nesmiselnega in dejal, da žali veličino Amerike.

Bad Bunny je s svojim nastopom med polčasom Super Bowla poskrbel za pravi spektakel. Med 14-minutnim šovom sta se mu na zelenici stadiona Levi's pridružila Lady Gaga in Ricky Martin, oboževalce pa je močno navdušil tudi prihod Pedra Pascala, Cardi B, Karol G in Jessice Albe, ki so na prizorišču zaplesali.

Pričakovalo se je, da bo Bad Bunny, s pravim imenom Benito Antonio Martinez Ocasio, svoj nastop izkoristil kot priložnost za politično izjavo proti trenutni ameriški administraciji, a jo je namesto tega izkoristil za promocijo sporočila o ameriški enotnosti.

31-letnik, ki je bil prejšnje leto po podatkih aplikacije za pretakanje glasbenih vsebin Spotify najbolj predvajani izvajalec na svetu, se je v zgodovino zapisal kot prvi glasbenik, ki je med polčasom Super Bowla izvedel celoten koncert v španščini. Postregel je z mešanico svojih največjih uspešnic, vključno s Tití Me Preguntó, DtMF in BAILE INOLVIDABLE.

Preberi še Katerih devet zvezdnikov, ki niso Američani, je nastopilo v polčasu Super Bowla?

V angleščini je vendarle podal dve sporočili – prvo na oglasnem panoju z napisom "Edina stvar, močnejša od sovraštva, je ljubezen", drugo pa na nogometni žogi, ki jo je držal v roki in na kateri je bil zapisan slogan "Skupaj smo Amerika".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V besedilu ni bilo neposrednih kritik predsednika Donalda Trumpa, kar je nekatere presenetilo po njegovih dveh nagovorih ob prevzemu nagrad na grammyjih, kjer je izkoristil priložnost, da ostro spregovori proti agentom ICE. "Preden se zahvalim Bogu, bom rekel: ICE, odidite! Nismo divjaki, nismo živali in nismo vesoljci. Smo ljudje. Smo Američani," je dejal pred dnevi v svojem zahvalnem govoru, ki ga je povedal večinoma v španščini in dodal: "Sovraštvo postaja močnejše s še več sovraštva. Edino, kar je močnejše od sovraštva, je ljubezen, zato, prosim, moramo biti drugačni. Če se bomo borili, se moramo boriti z ljubeznijo."

Preberi še 'Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje, smo Američani'

Predsednik ZDA, ki se ni udeležil letošnjega Super Bowla, je nastop Bad Bunnyja označil za polom. "To nima nobenega smisla, je žalitev za veličino Amerike in ne predstavlja naših standardov uspeha, ustvarjalnosti ali odličnosti. Nihče ne razume niti besede, ki jo ta tip govori, ples pa je ogaben – še posebej za majhne otroke, ki to gledajo po vsej ZDA in po vsem svetu", je zapisal na svoji platformi Truth Social.

Bad Bunny Super Bowl šport pevec Donald Trump

'Komad je nastal po prepiru z bankomatom. Lagal je o stanju računa'

xoxotox6
09. 02. 2026 09.21
Španci so bili Conqustadores v ameriki pred angleži.Za razliko v slo je vedno bibval samo alpski narod sedaj se pa nabija tujerodna balkanjada in turškobizantinska folklora v tem primeru pa gre za kulturnofolklorniterorizem, ampak vsak okupatorski volilec šteje?????????
Odgovori
0 0
FreedomMan
09. 02. 2026 09.20
Po Trumpu bi moral peti Hebrejsko da bi on užival.
Odgovori
+1
1 0
patogen
09. 02. 2026 09.21
Hebrejci so več doprinesli k veličini Amerike kot Meksikanci.
Odgovori
0 0
borjac
09. 02. 2026 09.18
Kot vidimo po nastopajočih in delavcih na stadionu , ter seveda igralcih , se vprašam , le kaj dela Trump probleme , saj so v manjšini , celo ICE jim ne bo pomagal.
Odgovori
+1
1 0
Kritikizstajerske
09. 02. 2026 09.16
Tako bi se odzval tudi jj😂😂😂
Odgovori
+1
2 1
Protoc
09. 02. 2026 09.13
Ples ni za njih..židi skacejo..to je njihov ples
Odgovori
+0
1 1
Port__CN
09. 02. 2026 09.12
Kako že praktizirajo ? --BUUUUUUU .
Odgovori
+2
2 0
PARTIZAN PEPE
09. 02. 2026 09.10
Tud ne levi in ne desni obstajamo...
Odgovori
+2
2 0
PARTIZAN PEPE
09. 02. 2026 09.09
K da si ti kaj drugačen...poln ljubezni do satana
Odgovori
+0
3 3
patogen
09. 02. 2026 09.06
Spet lažni levičarski profili, o katerih je govorila Erika v Tarči. Danes dežurni z 20 profili, bo bildal sovraštvo proti Trumpu.
Odgovori
+2
9 7
klop12
09. 02. 2026 09.21
zeh, kdo se oglaša, dežurni bot
Odgovori
0 0
Djangoman
09. 02. 2026 09.06
kwa je to za en Zajček?
Odgovori
+4
6 2
tito73
09. 02. 2026 09.05
A svojo ženo pa razume?😂😂😂
Odgovori
+5
10 5
patogen
09. 02. 2026 09.05
Ona ne govori špansko.
Odgovori
+2
7 5
Perrun
09. 02. 2026 09.06
no angleško tudi defitnivno ne govori :)
Odgovori
-1
4 5
patogen
09. 02. 2026 09.08
Definitivno bolje od tebe.
Odgovori
+1
5 4
tito73
09. 02. 2026 09.11
angleško pa tud ne.
Odgovori
+0
3 3
patogen
09. 02. 2026 09.04
Slovenski levičarji so samo kopija ameriških, enako tudi njihovi umetniki. Provocirali bi in bi bili z vsakomer, ki je proti desnici.Tudi špansko bi začeli govoriti, tako kot pri nas romsko, samo da so proti nečemu, kar samo oni vedo. Če vedo čemu. Bravo Trump, Mehika je nekoč vojno z ZDA izgubila sedaj bi pa radi, d spet postane mehiška. Polna kartelov in krmininala ter napol delujoča država.
Odgovori
-3
7 10
Perrun
09. 02. 2026 09.08
pa kaj provocira? pel je v španščini ki je uradni jezik na Portoriku, ki so tudi del ZDA. poleg tega je podajal sporočilo o ljubezni in enotnosti! a to je zdaj že provociranje? mogoče je za oranžnega, ki razume samo jezik delitve, sovraštva in totalne podreditve.
Odgovori
+2
7 5
patogen
09. 02. 2026 09.14
Super bowl ni na Portoriku. Pač pa je tradicionalno ameriški spektakel. Tudi za Stalina ste nekoč govorili levičarji, da seje jezik ljubezni in povezovanja. In če bi bil na čelu ZDA danes Stalin, bi enako govorili, samo da se nazivno deklarira kot levičar.
Odgovori
-2
0 2
Perrun
09. 02. 2026 09.20
o ti sveta preproščina. Pa ti razumeš, da se vodstvo lige NFL (ki so beli moški, ponavadi v Trumpovi stranki) prizadeva za popularizacijo športa tudi med latinosti, zato so tudi povabili Bad Bunnya. zato je bizarno in patetično, da zdaj Trump kritizira tega umentika, ko njemu podobni desničarksi bogataši želijo še večji kos pogače in še večji dobiček
Odgovori
+1
1 0
klop12
09. 02. 2026 09.01
Hahaha kakšen nedorasel froc je ta dondon, Fred bi ga moral večkrat nakloftat kot otroka, ker to je čisti fail od vzgoje. Nis lih navajen takega infantilnega obnašanja od 80 letnika
Odgovori
+11
15 4
simc167
09. 02. 2026 08.57
Nihče ne razume niti besede, ki jih ta tip govori, ples pa je ogaben!? nihče ne razume meanije s svojo rusko angleščino, tvoj ples na homoseksualne vilich people je pa najbolj ogabna stvar kar sem ih kdaj videl. pacienti vsi, ki podpirate oranžnega norca
Odgovori
+10
16 6
Amor Fati
09. 02. 2026 09.01
Res je oranžni norec, ampak tokrat ima prav.
Odgovori
-5
4 9
patogen
09. 02. 2026 09.04
Ti razumeš špansko ali kaj?
Odgovori
-2
1 3
Dejgasrat
09. 02. 2026 08.57
We stand with Trump
Odgovori
-6
8 14
simc167
09. 02. 2026 09.02
sekta debilnih slovencev(SDS)
Odgovori
+8
10 2
klop12
09. 02. 2026 09.03
a s trdim?
Odgovori
+4
4 0
spaceair
09. 02. 2026 08.55
žali veličino razvajenega Trumpa?
Odgovori
+4
9 5
aljoteam
09. 02. 2026 08.53
Spet novica iz ZDA, to je že neverjetno, iz dneva v dan. In seveda citat Trumpa. Enkrat bom prav preštel, koliko člankov in citatov Trumpa je v slo medijih, po mojem bi prišli do 300 člankov na dan. Ostali svet,se pravi večino našega melega planeta, skoraj kot da ga ni v medijih.
Odgovori
+2
7 5
Valkidžija
09. 02. 2026 09.16
Res, če ni trumpl, je pa hroatia.
Odgovori
0 0
Perrun
09. 02. 2026 08.53
Vidim, da večina komentatorjev niti ne razume, da je Bad Bunny iz Portorika, ki so uradno del ZDA, in kjer je španščina tudi uradni jezik. Kot drugo, ZDA brez delovne sile iz Latinske Amerike, ne bi bila res nič. Če kdo v ZDA dela, delajo latinosi, belci pa bi tam neke kripto valute preprodajali.
Odgovori
+6
15 9
LeviTUMOR
09. 02. 2026 08.55
A ti belci, middle class, ki so zgradil Ameriko?
Odgovori
-6
5 11
Bombardirc1
09. 02. 2026 09.01
Ameriko so zgradili črni sužni sveçka
Odgovori
+5
8 3
simc167
09. 02. 2026 09.03
sektaš, ne bluzi
Odgovori
+5
5 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
09. 02. 2026 09.05
Ameriko so sezidali črnski sužnji, azijci (večinoma železnice) ... ostalo pa jim danes delajo kupljeni zbabstveniki. Američani sami ne vedo niti hrane pripravit in bi že davno izumrli, da nimajo teh katere dane želijo izseliti.
Odgovori
+0
3 3
mijam75
09. 02. 2026 09.20
tumor, kaj ima veze, kdo je gradil, danes ni belcev, ki bi delali... pa poglej slovenijo, kjer imamo isto.... če ne bi uvažali, ne bi imeli čistilk, gradbenih delavcev, delavcev v tovarnah, voznikov avtobusov, trenutno na udaru še gostinstvo in nižji zdravstveni kader, pa domovi za ostarele... Naslednje bojo na vrsti trgovine, v tujini na blagajni v supermarketu skoraj ne vidiš več domačina. Taka je pač realnost.
Odgovori
0 0
Nenil
09. 02. 2026 08.49
povsod isto, vse kar je sveto je treba uničit, dekadenca estradnikov v Ameriki se pa vidi z lune
Odgovori
+4
9 5
Gospod .
09. 02. 2026 08.49
Vsak kateri tako pametuje si jih naj vzame domov.
Odgovori
-2
6 8
Puško v koruzo
09. 02. 2026 08.56
Ne gre se zato, da si koga vzameš domov, gre se zato da vsi skupaj ustvarjamo boljšo družbo v kateri bo nekoč varno in lepo živeti. Imamo en planet, delamo pa se da je naš sosed iz drugega planeta.
Odgovori
-1
5 6
You cant handle the truth
09. 02. 2026 09.16
in kako ustvariš boljšo družbo, v kateri varno in lepo živiš, ko pa se nekateri nemorejo držat niti pravil glede vize? odpri mi oči, kako naj bi neupoštevanje zakonov, in prilagajanje pravil izbrancem naredilo družbo boljšo?
Odgovori
0 0
bibaleze
