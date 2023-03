Bad Bunnyja toži nekdanje dekle zaradi uporabe njenega posnetka

Bad Bunny, ki je v bil zadnjih treh letih eden izmed najbolj poslušanih glasbenikov na pretočni platformi Spotify, se na tožbo nekdanje partnerke še ni odzval. V sodnih dokumentih Hernandezova navaja, da sta se z Bad Bunnyjem spoznala leta 2011, ko sta oba delala v veleblagovnici, Bunny, čigar pravo ime je Benito Martinez Ocasio, pa je ob tem ustvarjal še glasbo.

Hernandezova dodaja, da je posnela več verzov znane fraze na aplikaciji za glasovno snemanje, nato pa jih je poslala Bunnyju. Ta je posnetek uporabil na pesmi Pa Ti, ki ima na YouTubu več kot 355 milijonov ogledov in več kot 235 milijonov predvajanj na Spotifyju. Odvetniki Hernandezove trdijo, da je Bad Bunny nekdanje dekle, s katerim se je razšel leta 2016, sicer pred izdajo albuma, kontaktiral in ji ponudil, da odkupi pravice za verz za 1900 evrov, a je Hernandezova ponudbo zavrnila. Raper je kljub temu izdal album z njenim posnetkom, pesem pa kasneje izvajal na številnih koncertih.

Hernandezova zahteva 37 milijonov evrov odškodnine, ob tem pa trdi, da uporaba posnetka pomeni veliko malomarnost in gre za napad na njeno zasebnost, moralo in dostojanstvo. Odkar je izšel album, se namreč na tisoče raperjevih oboževalcev želi z njo pogovarjati o pesmi, kar ji povzroča skrb in tesnobo. "Situacija De La Cruzove je postala neobvladljiva do te mere, da se je morala obrniti na veliko psihologov po pomoč," navajajo njeni odvetniki.