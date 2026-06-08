Bad Lori o novem poglavju: Težko se je resno jemati v neresnem svetu

Bad Lori predstavljata satirični singel It Could Be Worse, ki s svojim naslovom hkrati zveni kot tolažba, grožnja in slaba šala in hkrati odpira novo, bolj ironično poglavje dvojca, ki po začetnem, bolj resnobnem obdobju zdaj bolj neposredno opazuje kaos okoli sebe. K sodelovanju sta znova povabila kolektiv Laibach, ki pesmi doda ravno pravšnjo mero satire.

Bad Lori sta k sodelovanju povabila kolektiv Laibach. FOTO: Arhiv izvajalca

"S kolektivom Laibach sva prvič sodelovala že leta 2020 pri projektu Wir sind das Volk, kjer sva prispevala godalne aranžmaje. Ko je nastajal komad It Could Be Worse, se nama je zdela ideja, da bi del skladbe izvedel Milan Fras iz Laibach, zelo smiselna in estetsko močna. Kontaktirala sva Ivana Novaka, mu poslala demo in zgodilo se je," sta nam povedala o ponovnem sodelovanju, ob tem pa pojasnila: "S singlom sva želela občutje prenesti v glasbo in zgodbo, brez olepševanja in obsojanja. Komad nagovarja vsakogar, ki bi se znašel v trenutku, da bi ga poslušal. Če se kdo v tem ne najde, je tudi to povsem v redu, lahko bi bilo slabše."

"Komad je zasnovan kot satiričen odsev sodobne družbe, kjer se pogosto soočamo z nasprotjem med avtentičnimi občutji in družbenimi pričakovanji, kako naj bi jih izražali ali celo prikrivali. Zasnovati sva ga želela tako, da ne zavzema enoznačne pozicije, temveč odpira prostor za premislek. Takšen je tudi naslov It Could Be Worse, ki ga lahko razumemo kot tolažbo, grožnjo ali slabo šalo in pri tem naj tudi ostane. Sama se ne bi opredelila kot izrazita pesimista ali optimista. Kljub temu da je marsikaj zelo narobe v svetu, se težko povsem odmakneva od občutka, da se določeni vzorci ponavljajo in da se situacija včasih zdi celo slabša, kot bi si želeli priznati," dodaja dvojec, ki je za singel posnel tudi videospot.

'Ironija naslova se je prelila tudi na prizorišče snemanja videa'

Bad Lori sta singlu priskrbela tudi video podobo, za katero sta sklenila še eno sodelovanje. Pridružil se jima je robotski kuža Moby, a na prizorišču snemanja ni šlo vse po načrtu. Nezgoda se je že pred samim začetkom zgodila prav njemu, na srečo pa se je na koncu vse dobro izšlo.

Bad Lori sta Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek. FOTO: Arhiv izvajalca