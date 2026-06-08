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Glasba

Bad Lori o novem poglavju: Težko se je resno jemati v neresnem svetu

Ljubljana, 08. 06. 2026 15.29 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Bad Lori

Dvojec Bad Lori, ki ga tvorita Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek, se po krajšem premoru vrača na glasbeno sceno. Kot pravita, sta želela s singlom It Could Be Worse prenesti občutje v glasbo, s pesmijo pa nagovarjata vse, ki ji le želijo prisluhniti. K sodelovanju sta znova povabila kolektiv Laibach, saj se jima je zdel vokal Milana Frasa edini pravi za ta komad.

Bad Lori predstavljata satirični singel It Could Be Worse, ki s svojim naslovom hkrati zveni kot tolažba, grožnja in slaba šala in hkrati odpira novo, bolj ironično poglavje dvojca, ki po začetnem, bolj resnobnem obdobju zdaj bolj neposredno opazuje kaos okoli sebe. K sodelovanju sta znova povabila kolektiv Laibach, ki pesmi doda ravno pravšnjo mero satire.

Bad Lori sta k sodelovanju povabila kolektiv Laibach.
Bad Lori sta k sodelovanju povabila kolektiv Laibach.
FOTO: Arhiv izvajalca

"S kolektivom Laibach sva prvič sodelovala že leta 2020 pri projektu Wir sind das Volk, kjer sva prispevala godalne aranžmaje. Ko je nastajal komad It Could Be Worse, se nama je zdela ideja, da bi del skladbe izvedel Milan Fras iz Laibach, zelo smiselna in estetsko močna. Kontaktirala sva Ivana Novaka, mu poslala demo in zgodilo se je," sta nam povedala o ponovnem sodelovanju, ob tem pa pojasnila: "S singlom sva želela občutje prenesti v glasbo in zgodbo, brez olepševanja in obsojanja. Komad nagovarja vsakogar, ki bi se znašel v trenutku, da bi ga poslušal. Če se kdo v tem ne najde, je tudi to povsem v redu, lahko bi bilo slabše."

"Komad je zasnovan kot satiričen odsev sodobne družbe, kjer se pogosto soočamo z nasprotjem med avtentičnimi občutji in družbenimi pričakovanji, kako naj bi jih izražali ali celo prikrivali. Zasnovati sva ga želela tako, da ne zavzema enoznačne pozicije, temveč odpira prostor za premislek. Takšen je tudi naslov It Could Be Worse, ki ga lahko razumemo kot tolažbo, grožnjo ali slabo šalo in pri tem naj tudi ostane. Sama se ne bi opredelila kot izrazita pesimista ali optimista. Kljub temu da je marsikaj zelo narobe v svetu, se težko povsem odmakneva od občutka, da se določeni vzorci ponavljajo in da se situacija včasih zdi celo slabša, kot bi si želeli priznati," dodaja dvojec, ki je za singel posnel tudi videospot.

'Ironija naslova se je prelila tudi na prizorišče snemanja videa'

Bad Lori sta singlu priskrbela tudi video podobo, za katero sta sklenila še eno sodelovanje. Pridružil se jima je robotski kuža Moby, a na prizorišču snemanja ni šlo vse po načrtu. Nezgoda se je že pred samim začetkom zgodila prav njemu, na srečo pa se je na koncu vse dobro izšlo.

Bad Lori sta Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek.
Bad Lori sta Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek.
FOTO: Arhiv izvajalca

"V videospotu nastopa tudi robotski pes Moby, ki ga je upravljala in oblekla Maša Jazbec iz Katapult robotike. Zdel se nama je kot idealen vizualni element, saj deluje rahlo distopično, kar pa s svojo prikupno pojavo razbije. Ironično se je naslov singla pokazal tik pred začetkom snemanja, ko je prišlo do tehnične okvare, robotski pes si je 'zlomil nogo'. Zaradi tega smo morali snemanje začasno prestaviti. Po tednu servisiranja se je Moby ponovno vrnil v brezhibno stanje in snemanje je steklo več kot odlično. Moby pa ni bil edini z zlomljeno nogo, tudi gaffer (mojster luči) si je namreč istočasno zlomil nogo. 'Break a leg', pravijo," s kančkom ironije in satire opisuje dvojec, ki na vprašanje, zakaj se z novo glasbo vračata manj resnobno, odgovarja: "Težko se je resno jemati v neresnem svetu."

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