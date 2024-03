Bajaga z Instruktori ob 40. obletnici kariere tudi v Križankah

V 40. letih in s kar 13 studijskimi albumi je kultni pevec, kitarist in avtor Momčilo Bajagić – Bajaga s pomočjo svojih pesmi sklenil zelo posebno zavezništvo in vez z različnimi generacijami oboževalcev. Nastop zasedbe Bajaga & Instruktori bo v Križankah edinstvena priložnost, da se publika naužije celotnega opusa in z legendami obeleži štiri desetletja obstoja. Manjkale ne bodo klasike, kot so Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način) in Sa druge strane jastuka, Plavi Safir in vse do najnovejših singlov.

OGLAS

"Ponosen sem na 40-letno kariero skupine in na vse koncerte, ki smo jih odigrali," je dejal Momčilo Bajagić – Bajaga in uspeh štirih desetletij komentiral z besedami: "Vedno smo našli način, da pridemo do občinstva. Komunicirali smo z glasbo in pozitivno energijo, ne glede na različne zgodovinske okoliščine, ki so bile včasih tudi nevzdržne."

Bajaga ob 40-letnici kariere 8. septembra tudi v Ljubljani. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pesmi z albuma Pozitivna geografija se še danes poslušajo in zvenijo enako avtentično. Po velikem uspehu prvega albuma je sledil niz albumov, ki pa so slavili še večje uspehe. Na drugem albumu Sa druge strane jastuka so bili hiti Zažmuri, 220 u voltima, Ti se ljubiš, Dvadeseti vek, Dobro jutro džezeri, Vidi šta sam ti uradio od pesme, mama, Sa druge strane jastuka in druge. Tretji album Jahači magle je izšel leta 1986 s pesmimi 300 na sat, Samo nam je ljubav potrebna, 442 do Beograda in drugimi. Dve leti kasneje je izšel še album Prodavnica tajni z legendarnimi songi Plavi safir, Gore-dole, Verujem, ne verujem, Godine prolaze in Život je nekad siv, nekad žut, ki so zapisani med večne zimzelene melodije nekdanje Jugoslavije.