Bajaga: Smo za generacije od 7 do 77 let – kot nekoč Politikin Zabavnik

Momčilo Bajagić Bajaga je ob tokratnem obisku Slovenije sam, zgolj z akustično kitaro, predstavil nekaj novih pesmi z novega albuma U sali lom, ki ga s svoj zasedbo Instruktori ponujha po nekajletnem premoru. Konec novembra bo namreč spet zavzel dvorano Tivoli.

Bajaga se vrača z dvanajstim albumom U sali lom. FOTO: Miro Majcen

Zasedba Bajaga i Instruktorise po šestletnem diskografskem premoru med svoje oboževalce vrača z dvanajstim albumom, ki nosi naslov U sali lom. Prvi singel z albuma je istoimenska skladba, videospot pa je dokumentarni posnetek iz glasbeno-filmskega festivala Kustendorf, kjer je skupina pesem tudi premierno predstavila. Bajaga je tokrat prišel nekaj novih pesmi prišel predstavit zgolj ob akustični kitari. "Rad igram v Sloveniji, tu je bil naš prvi zelo koncert po razpadu nekdanje države. To ne bo samo promocija novega albuma, temveč izbor najboljših pesmi moje kariere skozi leta. Ljudi sem tokrat spomnil nase samo z akustično kitaro, da jih povabim na veliki koncert. Smo za generacije od 7 do 77 let kot nekoč Politikin Zabavnik," je povedal glasbenik.

Momčilo Bajagić Bajaga pravi, da se rad vrača v Slovenijo. FOTO: Miro Majcen

Na albumu je devet novih pesmi, in sicerSavršen dan, U sali lom, Bilo bi lako, Može da te ubije grom, Rekla si, Loše napisan dan, Severac, Nikad te više neću zvati in Noćima sanjam. Album zaključuje dodatna pesem Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Pod besedila in glasbo večine skladb na albumu se je podpisal sam. Skupina je album posnela v postavi: Momčilo Bajagić (vokal, električna kitara, akustična kitara), Aleksandar Lokner (vokal, klaviature), Živorad Milenković (vokal, kitara), Miroslav Cvetković (vokal, bas kitara), Čedomir Macura (vokal, bobni), Marko Nježić (vokal, kitara, editing), pri ustvarjanju albuma pa so sodelovali tudi prekaljeni glasbeniki in dolgoletni prijatelji skupine.

Z zasedbo bo 29. novembra nastopil v ljubljanskem Tivoliju. FOTO: Miro Majcen