Balkan Boys: Balkan v pravih rokah ni kliše, temveč prava umetniška izkušnja

Obiskovalci priljubljene ljubljanske kavarne so bili deležni predstave skupine Balkan Boys , ki s svojo glasbo pri poslušalcih prebuja čustva, premika boke in kot so fantje sami večkrat omenili med koncertom v ospredje postavlja ljubezen.

Postregli so z balkanskim melosom v različnih žanrih ter odrsko energijo. Dogodek ni bil le koncert, ampak doživetje, ki je združilo glasbo in okuse balkanske kuhinje, od bogatih mesnih jedi do začimb, ki so se zlile z odrskim tempom. A najslajši okus večera je bila glasba.

Balkan Boysi so v priljubljeni kavarni nastopili že drugič in ponovno dokazali, da niso zgolj glasbena skupina temveč ustvarjalci, ki uspešno povezujejo občinstvo z glasbo. Balkan v pravih rokah ni kliše, temveč prava umetniška izkušnja, sporočajo.