Balkan Boys: Po 15 letih nismo kot dobro vino, temveč kot dober viski

Balkan Boys so se pred 15 leti prijavili v šov Slovenija ima talent z željo, da se kot novonastala skupina predstavijo domačemu občinstvu. Uspelo se jim je uvrstiti v polfinale, saj so očarali gledalce s svojimi nastopi in glasbo z balkanskimi ritmi, na četrtem albumu, ki so ga izdali nedavno, pa so predstavili tudi dve pesmi v slovenščini, za kateri pravijo, da so ju oboževalci zelo dobro sprejeli, zato gre pričakovati, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali v tej smeri. Na vprašanja o tem, kako so se spreminjali kot skupina in kako bodo obeležili 15. obletnico delovanja, sta za 24ur.com odgovarjala pevec in trobentač Rok Nemanič ter kitarist Emir Ibrakić .

Letos obeležujete 15. obletnico delovanja. Kako glasbeno stari oziroma mladi se počutite?

Emir: V glasbenem smislu smo – individulno, seveda – mladi, če se primerjamo z mački, ki so po že 40 let na sceni. Znotraj naše zgodbe pa že čutimo velike spremembe v primerjavi z začetkom, imamo bolj jasno vizijo, nismo obremenjeni glede mnenja javnosti in posledično dosti bolj iskreno ustvarjamo. Skratka, čedalje bolj se počutimo domače, ko smo na odru. Glede na to, da so ti občutki takšni 'že' po petnajstih letih, bi rekel, da nismo kot vino, temveč kot dober viski. Vrhunski postane dosti prej (smeh).

15 let je dolga doba. Kaj vse se je v teh letih spremenilo znotraj skupine?

Rok: V 15 letih se je zamenjalo nekaj članov. Mislim, da okoli 14. Jaz sem še edini član prvotne skupine. Z menjavo članov je sledila tudi glasbena preobrazba, saj je vsak instrument pripomogel k boljšemu in drugačnemu zvoku skupine. Posneli smo tudi štiri albume From Zabledam leta 2012, Radio Me gusta leta 2015, Welcome to the Gipsyland leta 2019 in zadnji album z naslovom Grill, ki je izšel septembra 2024.

Začeli ste na Slovenija ima talent. Kako se spominjate teh začetkov in zakaj je to bila dobra odskočna deska?

Rok: Na Slovenija ima talent smo se prijavili z željo, da se kot novonastali band pokažemo občinstvu. Seveda, takrat je bila to prva sezona in je bilo to za vsakega udeleženca nekaj novega. Mi smo poskusili, prišli v polfinale in na račun šova dobili ogromno število povpraševanj, koncertov, tako festivalskih kot zasebnih. Na Slovenija ima talent smo spoznali tudi odlično ekipo POP TV-ja, ki je zelo lepo poskrbela za nas in za naš nastop. Spomnim se, da so v zaodrju pred nastopom na polno zažurali z nami. Od kamermana do koreografa.