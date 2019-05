Balladero in Jadranka s priklonom rojevanju, minevanju, brstenju in hrepenenju

Po sedmih letih se z novo skladbo Še živim v duetu znova predstavljata prijatelja, prekmurski klavirski rocker in pisec skladb Balladero ter priznana džezovska pevka Jadranka Juras, ki v zadnjih letih veliko nastopa tudi na opernih odrih. Dominik nam je povedal več o skladbi, sodelovanju in načrtih.

Balladero in Jadranka Juras predstavljata drugo skupno pesem Še živim (Foto: Aljoša Bagola

Avtor skladbe Še živim Dominik Bagola pod imenomBalladero deluje že od leta 2012, tokrat pa se je lotil novega singla, za katerega je zložil tudi godalni aranžma. S tem se je kot ustvarjalec dotaknil tudi nenadne izgube očeta, priznanega gostinca Jožefa Bagole, ki je preminil lansko jesen, v ustvarjalnem življenju in na samostojni umetniški poti Dominika pa je odigral pomembno vlogo.

Skladba Še živim je optimistična balada, ki v intenzivnem sodobnem času hitrega tempa stavi na mirnejše tone, spokojnost in umirjene melodije. Je glasbeni priklon rojevanju in minevanju, brstenju in hrepenenju, v nikoli dokončanem izmenjavanju stalnega toka časa.

"Z Jadranko sva se spoznala pred več kot desetimi leti, ko sem kot samostojen avtor začel s prvimi resnimi koraki in ustvarjanjem prvih Balladero komadov. Od začetka me je vzpodbujala, da naj vzamem zadevo resno, ker se ji je zdelo, da imam kakovostne skladbe in soliden glas. Že takrat sva sodelovala ne le na pevskih vajah, kjer je bila stroga a izvrstna mentorica, ampak tudi na snemanjih skupnih skladb, prvo, Če bi, sva skupaj ušpičila leta 2012, v okviru albuma Balladero Club Deuce. Vmes sva sodelovala tudi na nekaterih mojih koncertih, kjer se nam je pridružila na odru. Jadranke ni lahko navdušiti, zato sem ji kar nekaj časa 'prodajal' novo skladbo. Vmes jih je bilo še nekaj, ampak pri aktualni Še živim, se je vse lepo poklopilo. Potem, ko je nekaj časa navijala za bolj bondovski aranžma, sem se lotil konkretnega pisanja godal in poskusil skladbi dodati bolj bogato orkestracijo, kot je bila mišljena na začetku. Mislim, da nama je lepo uspelo in da skladba nasploh lepo povzame najino dolgoletno sodelovanje. Pri Jadranki mi je nasploh všeč, da se loti le stvari, v katere res verjame in ne dela kompromisov. Od njenih solo albumov, do jazza in opere, ki je v zadnjih letih postala skoraj osrednji del njenega glasbenega udejstvovanja. Seveda mi je v čast in veselje, da lahko kot avtor sodelujem s tako raznovrstno in svojevrstno umetnico, ki ima svoj stil in jasno vizijo. Obema pa je lažje, ker skupaj pojeva kot prijatelja, sproščeno, brez dokazovanja," je o poznanstvu in sodelovanju z Jadranko Juras povedal Dominik.

Pri skladbi se jima je ob naboru izjemnih glasbenikov kot so Kristijan Krajnčan, Branko Brezavšček, Jože Bogolin, Lana Petrovič, Urban Zotel, Robert Jukič, zanimivo, znova pridružilBobby MacIntyre, ki je poskrbel tudi za končni miks, kot na prvi plošči Balladero Club Deuce. "Vnovično sodelovanje v krogu glasbenih prijateljev je nekako lepo zaokrožilo razne mejnike, ki so se zgodili vmes, od 30 let mojih glasbenih začetkov, do 10 let najinega prijateljstva, tovrstno sodelovanje pa je ob lanski nenadni smrti mojega očeta tudi svojevrstno obeležje tega, da je glasbena prijateljstva in lepe trenutke ustvarjanja potrebno ceniti in negovati," je prepričan Bagola.

Balladero napoveduje dostojnega naslednika prvima dvema albumoma. (Foto: Aljoša Bagola)