Balladero: Najlepše je živeti v objemu

Balladero nadaljuje pot proti tretjemu albumu z rokovsko energičnim novim singlom Najina. Plesno navdahnjen videospot je posnel v Centru Noordung v Vitanju, kar je pesmi pridalo še dodatno vizualno komponento, ki lepo zaokroži sporočilo pesmi.

icon-expand Balladero predstavlja videospot za pesem Najina, ki ga je posnel v Centru Noordung v Vitanju. FOTO: Izvajalec

V nepredvidljivem času, ki nas s trajno izolacijo, ukrepi in globalno pandemijo peha v osamljenost Balladero znova osvetljuje tisto, kar je v življenju zares pomembno. Nova skladba Najina je energično, zgodnje predpoletno posvetilo pravemu prijateljstvu, partnerstvu, življenjskim avanturam in vedno navdihujočemu "soku" neminljive ljubezni in strasti. Za udaren aranžma je spet poskrbela produkcija prekaljenega Uweja Bosserta, ki je suvereno za krmilom, obenem pa preseneča in prevzame s svežino, optimizmom in zanosom, ki slikajo zvočno pokrajino polno upanja. Netipično besedilo skoraj filmsko opisuje kontrastne občutke in avanturistično dogajanje, filmski moment skladbe pa lovi tudi spremljajoči videospot, posnet v futuristično slikovitem Centru vesoljskih tehnologij Noordung v Vitanju, ki ga je tokrat zasnovala mlada režiserka Taja Košir Popovič. Vizualno zgodbo pa dopolnjuje unikatna koreografija mlade plesalke Kaje Ramšak, ki v čutnem plesu povzema bistvo Najine - da gre pri umetnosti in življenju predvsem za to, da znamo čutiti in začutiti v dvoje. Še več nam je Balladero zaupal v klepetu. Za kaj gre pri pesmiNajina,zdi se, kot da opevaš neskončno ljubezen? Najina je skladba kontrastov. Kitice so polne intenzivnega dogajanja in impresij, ki pa se v refrenu sprostijo v preprost občutek svobode, ljubezni in veselja do življenja. In ja, Najinaopeva to, da je najlepše živeti v objemu. To so trenutki, ki nas najbolj napolnijo in izpolnijo. In ljubezen je taka. Neskončno lepa. Neskončno nujna.

So odnosi in ljubezen tudi pri tebi še toliko bolj izpostavljeni, tudi v ustvarjanju, glede na čas, ki ga živimo že dobro leto, čutiš glede tega pri sebi kako spremembo? Sicer sem po duši velik romantik, verjetno tudi zato v mojem ustvarjanju prednjačijo balade. Ampak ja, v tem zadnjem letu sem začutil predvsem spremembo v smislu tega, da je treba res pogledati tisto, kar je v življenju najpomembneje. Na tiste male in velike stvari, ki nas ženejo naprej, zaradi katerih je vredno živeti in biti. Vsekakor se vse začne pri zdravih, lepih odnosih. Najprej do sebe, nato do drugih. Treba se je imeti rad. In deliti to ljubezen z drugimi. Če pogledamo, kaj se dogaja pri nas, ko sovraštvo bruha iz vsakega kotička, ko se prepiramo v bistvu že o vsem, ko je nezaupanje prisotno na vsakem koraku, se mi zdi nujno, da ustvarjalci v svet pošiljamo nujno dozo pozitivne energije in kljubovanja.Najina zato bije v tempu srca človeka, ki razposajeno pleše, a mu srčnost nikakor ne peša. V bistvu je videospot plesno performativen, od kje ideja za vesoljski center Vitanje, izkazala se je plesalka Kaja Ramšak? Tako je. Že nekaj časa poskušam v glasbo vpeljati tudi bolj plesne elemente. Mogoče, ker že toliko časa nismo šli v disko ali na pravi koncert, razen tistih virtualnih žurov (smeh). Plesen je bil že Drugačen svet, ki ga je plesal "inkognito" plesalec. Tam smo že obstoječo koreografijo uporabili v novi preobleki. Odlično mlado plesalko Kajo Ramšak pa sem naključno zasledil med brskanjem po Instagramu, koreografijo pa je zasnovala posebej za skladbo. Torej je Najini in njeni zgodbi posvetila prav vsak gib, saj odpleše celotno skladbo od začetka do konca, kar terja veliko mero energije in obenem osredotočenosti ter občutka za glasbo. Vesel sem tega sodelovanja, ker je Kaja skladbi dodala potreben ženstveni pečat in drugo, bolj "eksotično" dimenzijo. Moje piruete vsekakor niso tako graciozne (smeh). Za Center Noordung pa smo se odločili zato, ker sem hotel s skladbo obenem poudariti zazrtost naprej, v boljšo prihodnost. Tudi vesolje je nenehen vir romantike in optimizma ter pionirskega duha. Obenem je prefinjena arhitekturna zasnova lokacije z orbitalnimi hodniki in ogromno osrednjo dvorano omogočala Kaji, da se res prosto giblje. Ko sem med snemanjem spota iz ptičje perspektive zgornjega nadstropja zrl na njen ples, se mi je zdelo, kot da lebdimo vsi skupaj z ekipo nekje v breztežnostnem prostoru.

icon-expand Balladero je pri novi pesmi znova sodeloval s prekaljenim producentom Uwejem Bossertom. FOTO: B.T.

Po skoku v 80. leta s pesmijoDrugačen svetv produkciji Žana Serčiča, si se vrnil k produkciji Uweja Bosserta, ki je v bistvu ustvaril tvoj tipičen zvok, po katerem si prepoznaven. Hkrati pa se zdi, da v vsakem komadu lahko prepoznamo Balladera ... Kaj meniš? Čeprav sem užival ob delu z Žanom in bova vsekakor še sodelovala, sva z Uwetom zaradi skupne kilometrine nekako najbolj celostna ekipa in tudi dobra prijatelja. Ker smo že pri drugi ploščiPerfect You, ki je nosila Zlate čase, nekako nastavili Balladerov "zvočni podpis", je seveda najino skupno delo toliko lažje. Zdaj delujeva že precej intuitivno. Ko sem pripravil skladbo do faze snemanja pretežno v svojem studiu, sva takoj vedela, da jo morava narediti skupaj. Sicer sva v tem istem studijskem terminu posnela še eno skladbo Potujem, ki bo prišla kasneje, ampak takoj sem vedel, da mora te kitarske rife v "stratosfero" ponesti Uwe. Se pač pozna, da je bil glavni kitarist pri svetovno uspešnem bendu kot je Reamonn. Njegove kitare preprosto zvenijo svetovno. In upam, da bo to sodelovanje še trajalo. Žal naju zdaj precej omejujejo zaprte meje. Praviš, da je treba"svet ohraniti za prihodnje generacije, z lučjo in močjo skupne strasti do vsega, kar je lepo". Pa misliš, da smo na pravi poti, da nam uspe, glede na vso epidemiološko-okoljsko-podnebno problematiko? Ja, prav to sem mislil, ko sem omenjal Center Noordung v smislu tega optimizma za naprej. Kot pravi ena ponarodela slovenska skladba:»Problemi so, problemi bojo. K*** jih gleda.« Najprej, mislim, da vsesplošno "kataklizmično" vzdušje oz. žuganje s prsti itd., ne pomaga nikomur. Seveda, lahko nam uspe, če se bomo znali najprej sprostiti, nato pa se pogovarjati, se poslušati, pač komunicirati in seveda tudi ohranjati znanje in zaupanje. V znanost, napredek. A tudi v to, da smo ljudje vseeno neločljivo povezani v skupnostih, od najmanjših celic družbe, do globalnega človeškega občestva. Pri tem bo pomagal le dialog. Avtoritarni oblastniški monologi, ki trenutno in ironično zelo po pavje plešejo svoj labodji spev, so na dolgi rok obsojeni na smetišče zgodovine. Še nikoli nismo imeli toliko možnosti, da se povežemo. In toliko orodij na razpolago, da rešimo izzive, ki so pred nami. Je pa treba seveda misliti, da to ni le moj ali tvoj problem. Je najin, naš svet in samo skupaj se lahko izvijemo iz tega primeža malodušja in negativnosti. Zakaj ne bi tega naredili na krilih skupne volje in sodelovanja. Brez tega, brez opolnomočenosti pač ni mogoče delati niti majhnih družbenih premikov, kaj šele reševati sveta.

icon-expand "Jaz in ti, glava na ramenu, trdno sidro in mehko srce, ta trenutek popolnosti." FOTO: Taja Košir Popovič

Kako se sestavlja album, zdi se, da bo raznolik, koliko pesmi imaš v ognju, se boš koronskim temam izognil? Po vsem tem času me korona ne navdihuje prav posebej, čeprav bo vsekakor skrita med kako od vrstic. Mi pa daje več časa za ustvarjanje. Že dve pesmi sta že posneti, z eno - Marelice, se bom predstavil tudi v finalu Slovenske popevke, ki bo konec aprila. Vsekakor bom katero od novih predstavili tudi v majskih Izštekanih, ko se s Camerato Slovenskega mladinskega orkestra, bendom in gosti oglasim pri Juretu Longyki, upam da tokrat zares (lani je bil nastop zaradi 2. vala prestavljen). Potem pa je na pladnju še nekaj takih, ki jih vsekakor hočem ovekovečiti. V ognju jih je torej še dovolj, vprašanje pa je, katere bodo (za)žarele tudi v studiu. Kdaj ga lahko pričakujemo in kaj si za letošnje leto najbolj želiš? Že nekaj časa obljubljam ta album, a se vedno porodi še kakšna ideja ali želja, kakšna nova ovira, ki premakne izdajo. Vsekakor sem si zadal, da ga končam do konca poletja. A obenem tudi iskreno nočem izdati albuma v svet, kjer ga ne morem dostojno predstaviti. Pred občinstvom, ki je z mano v istem prostoru. Če na radiu in streamingih poslušamo večinoma le še single, čemur smo se z izdajami povečini prilagodili tudi izvajalci, se mi zdi, da so koncerti zadnje resnično zatočišče ljubiteljev albumov. Zato si za letos res najbolj želim, da bom lahko spet pisal "playlisto" na navaden list papirja in jo razdelil med bend pred potjo na oder pod katerim dejansko stojijo ali sedijo, poslušajo, plešejo ljudje. Nekaj koncertov je celo že potrjenih in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Seveda si pa želim (in vsem vam) tudi tega, kar poje pesem. Da boNajin svet spet lepši in svoboden.