Balladero nov videospot posnel v stilu kriminalne akcije in filmskega ropa

V 80. leta se s tretjim albumom vrača klavirski kantavtor Dominik Bagola Balladero. Že naslov albuma Neon Srce namiguje na neke druge romantične čase blišča, video za pesem Verjet pa je zasnovan kot krimi zgodba – posvetilo akcijskim hollywoodskim filmom s tematiko velikih ropov. V Prekmurju rojen glasbenik, ki je v preteklih letih glasbo ustvarjal tudi z bratom Aljošo Bagolo, se še dobro spominja prvega šolskega obiska ljubljanskega Cankarjevega doma, ki ga je že kot otroka osupnil, čez mesec dni pa bo v tem istem hramu kulture s koncertom na odru Linhartove dvorane nastopil tudi sam.

icon-expand Dominik Bagola Balladero je predstavil svoj tretji studijski album z naslovom Neon Srce. FOTO: Matevž Kostajnšek

Posebnost tega albuma je, da je nastajal v precej daljšem obdobju kot njegova predhodnika, v različnih studiih od Slovenije do Münchna, Berlina in Miamija. "Album namenoma nosi zelo kontrasten naslov in je tudi zvočno zelo razgiban. Neon kot energija in element svetlobe, bleščavosti, razsvetljenosti, tudi privlačnosti, srce pa kot emocija in tisto, kar je osnovni gradnik vse umetnosti, glasbe in čutnega ustvarjanja nasploh," je povedal glasbenik.

icon-expand Balladero z novim albumom napoveduje številne koncerte. FOTO: Primož Lukežič

Verjet je nosilni singel novega albuma Neon Srce, ki odpira tudi promocijsko turnejo, v okviru katere se bo Balladero z bendom in gosti ustavil na nekaj koncertnih lokacijah od radijskih nastopov do koncertov v Kočevju, Murski Soboti in vse do sklepnega koncerta v Cankarjevem domu, ki bo 16. aprila. "Skladbo je znova produciral nemški glasbeni superkategornik Uwe Bossert. Z režiserjem Igorjem Pečolerjem pa sva, kot že omenjeno, zgodbo videospota zapeljala kot posvetilo akcijskim hollywoodskim filmom s tematiko velikih ropov," je razkril pevec in zaupal, da v videu doživi krajo svojega Neon Srca.

icon-expand Glasbenik je v desetletju ustvarjanja nastopil na številnih vidnejših festivalskih, klubskih in drugih odrih. FOTO: Primož Lukežič