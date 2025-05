Balladero o 'gastarbajterski himni': Tudi jaz sem šel s trebuhom za kruhom

OGLAS

Po odličnih odzivih sta sklenila sodelovanje nadaljevati in rodila se je prav posebna skladba s prekmursko dušo, ki je srčni poklon in posvetilo tako rodni grudi kot tudi vsem, ki so jo zaradi takih ali drugačnih razlogov bili primorani zapustiti. Balada v Balladerovem že prepoznavnem stilu, ki pa je obenem 'gastarbajterska himna', saj je njen osrednji motiv prav ljubeče hrepenenje po vrnitvi in ljubezen do doma.

Balladero in Saša Brezovšek FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Vrnitev pa ni zgolj vsebinska, ampak tudi glasovna, saj v refrenu oba glasova in pevca zazvenita v svojem domačem narečju. Balladero, ki prihaja s Cankove na Goričkem in Saša, ki je doma iz ravenskih Črenšovec, sta sicer oba prekmurska 'izseljenca'. "Ideja te balade ni samo intima, ki ji nekako pritiče, ampak se mi zdi, da sem želel zajeti to, kar je tudi v meni. Tudi jaz sem moral oditi s trebuhom za kruhom, sicer ne tako daleč, zgolj do Ljubljane, ampak veliko Prekmurcev, pa tudi Goričancev, jaz sem v bistvu z Goričkega doma, je v 60. in 70. letih šlo v Avstrijo in Nemčijo, pa še kam dlje-tudi do Amerike in Avstralije. Veliko je zdomcev in to skladbo Lastovke razumem kot gastarbajtersko himno in tudi zato je na nek način to duet gastarbajterjev. Saša Brezovšek, odlična pevka, ki se mi je pridružila, živi precej dlje od mene-v avstrijskem Salzburgu," nam je povedal Dominik Bagola-Balladero.

"Najprej je ta pesem priletela k meni, se mi zdi, da se je hrepenenje po vseh teh letih življenja v Ljubljani moralo izliti v eno takšno skladbo in mogoče na začetku niti ni klicala po duetu. Ko sva s Saško nastopila na proslavi, pa sva se lepo povezala, saj ni samo izjemna pevka, ampak tudi oseba, zato je vse steklo eno z drugim. Vse najboljše stvari v življenju se zgodijo spontano in je morala še ona prileteti zraven, da so Lastovke lahko poletele in sem vesel, da je duet," je še dodal Bagola. Prvi že dve desetletji večino časa preživi v prestolnici, Saša pa v Salzburgu, kjer ob odrskih nastopih deluje tudi kot učiteljica petja. Videospot, ki spremlja skladbo, je bil posnet na Goričkem, ki je bilo v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja eno od osrednjih odhajališč delavcev, ki so v tujini, predvsem v Nemčiji iskali delo in boljše življenje.

V instrumentalno mehki, organski, okrog koncertnega klavirja in obeh vokalov osredotočeni skladbi, se jima je pridružil še izvrstni mednarodno delujoči pomurski akademski glasbenik, harmonikar Amadej Herzog. Za celotno glasbeno podobo skladbe pa je znova poskrbel kitarist in producent Peter Dekleva, s katerim Balladero redno sodeluje. Novi singel nadaljuje zaenkrat še odprto pot proti četrtemu albumu, ki bo predvidoma nared v začetku naslednjega leta.