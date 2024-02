Balladero o novi pesmi: Če sanje niso malo nore, niso prave sanje

Kdor ne sanja, ne ustvarja, ne čuti in ne živi, pravi klavirski kantavtor, ki že več kot deset let boža s svojimi romantičnimi skladbami. Dominik Bagola - Balladero je v svet poslal novo pesem Glej me, sanjam, pri kateri je za dodatno čutnost glasbe poskrbela akademska harfistka Bilka Peršič. Če sanje niso malo nore, potem niso zares sanje, pa je ob izidu nove pesmi še dodal prekmurski pevec.

"Sanj v spanju ne moremo nadzorovati, moja pesem pa govori o sanjah v dejanskem življenju, ki jih lahko. Skladba govori o stvareh, ki jih imamo pod kontrolo in v srcu ter jih moramo živeti. Kdor ne sanja, ne ustvarja, ne čuti in ne živi, je sporočilo moje nove pesmi," je nedavno izdano pesem Glej me, sanjam, predstavil Balladero. Glasbenik, s pravim imenom Dominik Bagola, je priznal, da je kot otrok svoje sanje narisal na papir. "Na sliki je bil pianino, na listu pa je pisalo, da bom pianist. Moje sanje so se torej uresničile, samo še pojem zraven," se je še pošalil.

Balladero predstavlja novo pesem z naslovom Glej me, sanjam.

Nova pesem je skladba, ki spada med mehkejše in toplejše oz. bolj intimne Balladerove balade, obenem pa prinaša zvočno širino, svežino in svojevrstnost. Raziskuje nova polja izraza v ustvarjanju v prvi vrsti klavirju in liričnim tekstom zavezane glasbe. Tokrat je k ustvarjanju povabil vrhunsko akademsko harfistko Bilko Peršič. Ob pesmi je nastal tudi videospot, ki predstavlja zgodbo povezanosti, bližine, upanja in hrepenenja.

Tokrat je k ustvarjanju povabil vrhunsko akademsko harfistko Bilko Peršič.